Jeffrey Epstein’in çiftliğini araştırıyordu! ABD'li gazeteci saldırıya uğradı

ABD’de çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı ağı kurmakla suçlandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Epstein’in New Mexico’daki meşhur Zorro Ranch çiftliği üzerine araştırmalar yapan gazeteci Alisa Valdes-Rodriguez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEDEF ALINDIM"

Daha önce Boston Globe ve Los Angeles Times gibi önemli medya kuruluşlarında çalışan ve çok satan romanlarıyla tanınan Valdes-Rodriguez, Epstein ve eski yakın çalışma arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkında yaptığı araştırmalar nedeniyle hedef alındığını iddia etti.

Gazeteci, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir Substack yazısında, New Mexico’daki evinde “hedefli enerji silahı” saldırısına maruz kaldığını öne sürdü. Evini aynı zamanda çalışma ofisi olarak kullandığını belirten Valdes-Rodriguez, olay sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını savundu.

ABD'DEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Valdes-Rodriguez açıklamasında, Epstein’in Zorro Ranch çiftliğiyle ilgili yürüttüğü araştırmaların bazı çevreleri rahatsız etmiş olabileceğini söyledi. Gazeteci, özellikle çiftlikte yürütüldüğü iddia edilen örtbas faaliyetleri, insan kaçakçılığı ağı ve olası askeri-istihbarat bağlantıları üzerine çalıştığını belirterek, “Yazdıklarım nedeniyle evimi bulduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının ardından evini tamamen boşalttığını söyleyen gazeteci, güvenlik endişesi nedeniyle ABD’den kalıcı olarak ayrılmayı planladığını da açıkladı.

KANIT SUNULMADI

Öte yandan Valdes-Rodriguez’in gündem yaratan iddialarını doğrulayan herhangi bir resmi açıklama, tıbbi rapor ya da kamuoyuna açık somut kanıt bulunmuyor. ABD makamlarından da konuya ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Gazetecinin gündeme taşıdığı “Havana Sendromu” kavramı ilk kez 2016 yılında Küba’nın başkenti Havana’da görev yapan ABD diplomatlarında ortaya çıkan gizemli sağlık şikayetleriyle dünya gündemine taşınmıştı.

Sendromla ilişkilendirilen belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, kulak çınlaması, mide bulantısı, baş dönmesi, hafıza problemleri ve bilişsel bozukluklar yer alıyor. ABD istihbaratı uzun süre olayların mikrodalga ya da hedefli enerji teknolojileriyle bağlantılı olup olmadığını araştırmıştı.

Ancak önceki resmi değerlendirmelerde, olayların arkasında yabancı bir devlet ya da organize saldırı olduğuna dair güçlü kanıt bulunamadığı belirtilmişti. Buna rağmen son dönemde bazı uzman raporlarında, benzer semptomlara yol açabilecek teknolojik cihazların varlığı yeniden tartışma konusu olmuştu.