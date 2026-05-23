Eski asistanı 3 kişiyi işaret etmişti! Epstein bağlantılı o isimler ifşa oldu

ABD’de cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein etrafında yürütülen kongre soruşturması, beklenmedik bir ifade ile yeniden hareketlendi.

Temsilciler Meclisi’nde yürütülen incelemeler kapsamında, Epstein’in uzun yıllar boyunca yanında görev yaptığı belirtilen eski asistanı Sarah Kellen'ın kapalı oturumda verdiği ifade, dosyada yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Komite yetkilileri, bu ifadenin soruşturma sürecinde şimdiye kadarki “en kapsamlı ve yön belirleyici” görüşme olduğunu ifade etti.

Komite Başkanı James Comer, yapılan oturumun ardından yaptığı değerlendirmede, soruşturmanın yeni bilgilerle genişlediğini ve daha önce kamuoyuna yansımamış bazı isimlerin gündeme geldiğini belirtti.

İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI

ABD merkezli CNN’e konuşan kaynaklara göre, Epstein’in eski çalışanı ifadesinde üç farklı isme yönelik ciddi iddialar dile getirdi. Bu isimler arasında moda dünyasından ve iş çevrelerinden tanınmış figürlerin bulunduğu öne sürüldü. Kellen'ın hakkında suçlamalarda bulunduğu kişilerin ünlü Fransız kuaför Frederic Fekkai, Miami Beach'in eski belediye başkanı ve iş insanı Philip Levine ve 2022'de hayatını kaybeden Fransız moda fotoğrafçısı Patrick Demarchelier olduğu belirtildi.

İddiaya göre Kellen, geçmişte yaşandığını öne sürdüğü bazı olaylarda bu isimlerin kendisine yönelik saldırgan davranışlarda bulunduğunu ve Epstein çevresiyle bağlantılı ortamlarda karşılaştığını anlattı.

Ayrıca aynı ifade kapsamında, bazı kişilerin Epstein ağına farklı şekillerde dahil olduğu ve bu ilişkilerin yıllar öncesine dayandığı da iddia edildi.

SUÇLANAN İSİMLER İDDİALARI REDDETTİ

Hedef gösterilen isimler cephesinden ise suçlamalara net yalanlama geldi. Moda dünyasından Frederic Fekkai’nin temsilcisi, iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu ve herhangi bir yasa dışı davranışın söz konusu olmadığını açıkladı.

Eski Miami Beach Belediye Başkanı Philip Levine ise geçmişte Epstein ile sınırlı ve sosyal temasları olduğunu savunarak, herhangi bir yasa dışı faaliyetle bağlantısının bulunmadığını ifade etmişti.

Soruşturma henüz erken aşamada devam ederken, Kongre’nin önümüzdeki günlerde yeni tanıkları dinlemesi ve dosyayı daha da genişletmesi bekleniyor.