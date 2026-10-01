Japonya'da kalmak isteyenlerin işi artık daha zor! İzin harcı 20 kat artırıldı

Japonya'da oturum izni almak isteyenlere aşamalı olarak zorlayacak yeni sisteme geçiş yapıldı. Başbakan Sanae Takaichi öncülüğünde yürütülen sınır ve göç denetimlerini sıkılaştırma politikası kapsamında, ülkede yaşayan yabancıların daimi ikamet izni alma koşulları zorlaştırıldı.

Aşamalı olarak devreye alınacak yeni kurallara göre, Japonya'da kalıcı olarak ikamet etmek isteyen yabancıların ülke ortalamasının üzerinde yıllık gelire sahip olduklarını belgelemesi ve günlük hayatta akıcı bir şekilde Japonca iletişim kurabildiklerini kanıtlaması şart koşulacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin, ülkede 30 yıl boyunca kesintisiz sosyal güvenlik primi ödemiş bir bireye eş değer emeklilik katkısı sağladıklarını belgelemeleri gerekecek. Önceki yönergelerde asgari gelir, dil yeterliliği ve emeklilik süresi için net alt sınırlar bulunmuyordu.

HARÇ 10 BİN YENDEN 200 BİN YENE ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle daimi oturma izni başvuru harcı 20 kat artırılarak 10 bin yenden 200 bin yene yükseltildi. Harç artışı ve yeni kriterler devreye girmeden önce başvurularını tamamlamak isteyen yüzlerce kişi, başkent Tokyo'daki göçmenlik ofislerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Başbakan Sanae Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki yabancı nüfusun artmasıyla kamuoyunda bazı endişelerin ve haksızlık algısının oluştuğunu belirtti. Takaichi, söz konusu adımların toplumsal huzuru korumak ve yabancılarla “düzenli bir arada yaşamı” tesis etmek amacıyla atıldığını ifade etti.

İŞ DÜNYASINDAN İŞ GÜCÜ UYARISI

Sıkılaştırılan kurallar, Japonya'nın kronik demografik kriz yaşadığı bir döneme denk geldi. Doğum oranlarının dip seviyelere gerilediği ve nüfusun hızla yaşlandığı ülkede iş dünyası temsilcileri ve uzmanlar, göç politikalarının sıkılaştırılmasının pek çok sektörde derinleşen istihdam açığını daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomi çevreleri, yabancıların geçici bir iş gücü olarak görülmek yerine uzun vadeli entegrasyonlarının teşvik edilmesi gerektiğini savunurken, yürürlüğe giren kısıtlamaların kalıcı ikamet izni almayı zorlaştırarak nitelikli yabancı çalışanların ülkeye girişini yavaşlatabileceği belirtildi. (DHA)