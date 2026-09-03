Japonya genelinde Nisan 2025-Mart 2026 döneminde rekor seviyeye ulaşan ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Artan tehlike üzerine hükümet avlanma kurallarını esnetirken, yapay zeka kameralar ve 4 bin dolarlık robotlarla kapsamlı bir popülasyon kontrol planı başlattı.

Japonya'da kırsal alanlar ile yerleşim yerleri arasındaki sınırların silinmesi, ayı saldırıları istatistiklerini tehlikeli bir boyuta taşıdı. Son bir yılda 220'den fazla yaralanma kaydedilirken, uzmanlar doğal besin kaynaklarının yok olmasının krizi tetiklediğini vurguluyor.

YAPAY ZEKA VE ROBOTLAR DEVREDE

CNN'in haberine göre Japonya hükümeti, kentsel güvenliği artırmak amacıyla yapay zeka destekli izleme sistemleri ile dron portlarını riskli bölgelere yerleştirdi. Kasabalarda özellikle "Monster Wolf" adı verilen 4 bin dolar değerindeki animatronik kurt robotlar aktif olarak kullanılmaya başlandı. Şirket yöneticisi Motohiro Miyasaka, şehir merkezlerinde sık sık ayı görülmesi nedeniyle robot satışlarının son bir yılda iki katına çıktığını belirtti. Miyasaka, kampçılar ve doğa yürüyüşü yapanlar için geliştirilen Monster Wolf Mini modelinin 2026 sonu itibarıyla test edileceğini duyurdu.

NÜFUSUN YÜZDE 65'İ HEDEFLENİYOR

Hükümet, 2026 çevre raporunda ayıları ciddi bir tehdit olarak tanımlayarak avlanma kurallarını esnetti. Stratejik plan doğrultusunda 2030 yılına kadar popülasyonun yüzde 62 ila yüzde 67 oranına çekilmesi amaçlanıyor.

Nagano merkezli Picchio Wildlife Research Center uzmanı Liam Adcock, havai fişeklerin yetersiz kaldığı anlarda kamu güvenliği için itlaf operasyonlarının zorunlu olduğunu vurguluyor. Adcock, yapay zeka ve dronların tespit ve caydırıcılık açısından son derece verimli çalıştığını ifade ediyor.

MİLYONLARCA KİŞİNİN KULLANDIĞI UYGULAMA

Teknolojik sistemlerin yüksek maliyetler barındırdığını belirten mühendis Danyel Koca, sistemlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının zorluklarına dikkat çekti. Koca, vatandaşların riskli bölgelerde güvenli kararlar alması amacıyla Kumamap uygulamasını hayata geçirdi.

Yaklaşık 6 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, ülke genelindeki 156 binin üzerinde ayı olayı kaydını takip ediyor.