Çürüyen meyveleri yiyip sarhoş oldular: Önlerine çıkan herkese saldırıyorlar

İngiltere Haşere Kontrol Derneği, yaz sonlarında çürüyen meyvelerdeki alkolle fermente olan eşek arılarının 'sarhoş' olarak saldırganlaştığı konusunda uyardı. Çevredeki vatandaşların yuvalara kesinlikle müdahale etmemesi isteniyor.

İngiltere genelinde ve özellikle Hull çevresinde yaz sonuyla birlikte sıra dışı bir tehlike baş gösterdi. Kraliçe arının yumurtlamayı kesmesi üzerine işsiz kalan işçi eşek arıları, şekerli ve çürüyen meyvelere yöneldi. Meyvelerdeki fermente alkolü tüketen arılar adeta 'sarhoş' olarak çevreye rastgele saldırmaya başladı.

ÇOCUKLAR VE ALERJİSİ OLANLAR RİSK ALTINDA

İngiltere Haşere Kontrol Derneği (BPCA) yetkilileri, alkolün etkisiyle sersemleyen arıların sokma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve arı alerjisi bulunan kişilerin büyük risk altında olduğuna dikkat çekti. Arı sokmalarının alerjik bünyelerde ölümcül anafilaksi reaksiyonunu tetikleyebileceği vurgulandı.

YUVALARA BİREYSEL MÜDAHALE ETMEYİN

BPCA Üyelik ve Teknik Birimi Başkanı Natalie Bungay, bu durumun mevsimsel bir süreç olduğunu ifade etti. Bungay, "Eşek arıları zararlı böcekleri yiyerek doğal kontrol sağlar. Doğanın önemli bir parçası oldukları için mümkün olduğunca kendi hallerine bırakılmalıdırlar" diyerek uyardı. Arılarla karşılaşıldığında ani hareketlerden kaçınılması ve yuvalara bireysel müdahale yapılmaması gerektiği açıklandı.

ÇÖP KOVALARINA DİKKAT

Eşek arılarının ağaç kovukları ile kulübelerin yanı sıra klozet rezervuarları ve müzik aletleri gibi beklenmedik yerlere yuva yapabildiği kaydedildi. Saldırı riskini azaltmak için bahçelerdeki çürük meyvelerin toplanması, şekerli atıkların açıkta bırakılmaması ve çöp kovalarının sıkıca kapalı tutulması gerektiği belirtildi.