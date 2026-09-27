İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya karşı ittifak kurdu: Katliam hükümetini devireceğiz

Eski İsrail Başbakanı ve muhalefetteki "Birlikte" Partisi lideri Naftali Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin seçimlerde ortak hareket etme kararının seçimleri kazandıracağını ifade etti.

Muhalif liderlerin toplantısına işaret eden Bennett, "Bu akşam yeniden umutla doldum. 63 sandalye kazanabileceğimizden ve İsrail'i düzeltmek için birlikte çalışabileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Bennett, bütün liderlerin içinde bulunulan dönemin önemini kavradığını ve kişisel hesapları bir kenara bıraktığını belirtti.

Eski İsrail Başbakanı, "İsrail'i düzeltecek bir hükümet kurmak amacıyla seçime kadar, seçim günü ve seçimden sonra tam işbirliği yapma konusunda anlaştık." açıklamasında bulundu.

Bennett, "Bugün İsrail halkının tamamı başını kaldırabilir. Birlikte zafere doğru ilerliyoruz." yorumunu yaptı.

"KATLİAM HÜKÜMETİNİ DEVİRECEĞİZ"

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaferimize tam bir ay kaldı." ifadesini kullandı.

7 Ekim 2023 saldırılarından Netanyahu hükümetini sorumlu tutan Liberman, "27 Ekim'de katliam hükümetini devireceğiz, İsrail Devleti'ni normal hayata ve doğru yola döndüreceğiz." açıklamasında bulundu.

İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı almıştı.

Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurmuştu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaşmıştı.

Paylaşımında parti liderlerinin hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görseline yer veren Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Böylece, İsrail'deki seçimler öncesinde, bir blok olarak görülen muhalif partileri, resmi olarak da bir araya gelmiş oldu.

İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor.

İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki blokun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.

Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor. (AA)