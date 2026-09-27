Osman Bektaş’tan Marmara depremi değerlendirmesi: İstanbul, İzmit gibi değil

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi’ndeki deprem tehlikesine ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.

Bektaş, özellikle 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremine dikkat çekerek fayın daha yavaş ve segmentli kırılmasının yanı sıra Marmara’nın kalın ve genç sediman örtüsünün yer hareketinin özelliklerini etkileyebileceğini belirtti.

“İSTANBUL, İZMİT GİBİ SALLANMAK ZORUNDA DEĞİL”

Bektaş, paylaşımında aynı büyüklükteki bir depremin farklı bölgelerde aynı şekilde hissedilmeyebileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aynı büyüklükteki bir deprem; İzmit’te kısa ve sert, İstanbul’da daha yavaş ve uzun süren bir sarsıntı yapabilir.”

Bektaş, bunun nedenleri arasında Ana Marmara Fayı’nın daha yavaş kırılmasını, Marmara’daki yüksek ısı akımını ve akışkanlığın etkilediği zayıf fay zonlarını gösterdi.

Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"İSTANBUL, İZMİT GİBİ SALLANMAK ZORUNDA DEĞİL!

Aynı büyüklükteki bir deprem;

İzmit’te kısa ve sert, İstanbul’da daha yavaş ve uzun süren bir sarsıntı yapabilir.

Neden?

🔹Ana Marmara Fayının daha yavaş kırılması

🔹 Marmara’nın yüksek ısı akımı ve akışkanlı zayıf fay zonları

🔹 Kalın, genç deniz ve sahil sedimanları uzun peryotlu deprem dalgalarını öne çıkarabilir.

Sonuç:

🔹 Yüksek ve esnek binalar daha büyük salınımlara maruz kalabilir.

🔹 Alçak ve rijit binalar ise bu uzun periyotlu harekete göre daha az duyarlı olabilir.

Her bin zemini depreme nasıl farklı davranıyorsa, her bölge jeolojik özelliklerine göre deprem dalgalarının farklı frekansları cevap verir."