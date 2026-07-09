İsrail suyunu kesti: Kriz patlak verdi

İsrail ile Ürdün arasında 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasının temel unsurlarından biri olan su paylaşımı yeni bir diplomatik krize dönüştü. İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, İran'a hava sahasını kullandıran Ürdün'e karşı su kesintisi kozunu oynadı.

İsrail ek su tedarikini yenilememe kararı alırken, Amman yönetimi bu tutumun barış anlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu savunuyor.

İSRAİL SUYUNU KESTİ

İsrailli yetkililer, barış anlaşması kapsamında Ürdün'ün yıllık 50 milyon metreküplük su hakkının karşılandığını, ancak ek su verilmesinin zorunlu olmadığını öne sürüyor.

Tel Aviv yönetimi, son yılların en kurak döneminin yaşandığını belirterek önceliğin kendi barajları ve tarımsal üretimi olduğunu ifade ediyor.

Haberlere göre İsrail, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi halinde ek su tedarikinin yeniden değerlendirilebileceği mesajını da verdi.

KRİZ PATLAK VERDİ

Su kaynakları bakımından büyük ölçüde İsrail'e bağımlı olan Ürdün ise suyun siyasi pazarlık konusu yapılmasına tepki gösteriyor. Amman yönetimi, su tedarikini güvence altına almak için alternatif projeler üzerinde çalışırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) iki ülke arasında yeni bir uzlaşı sağlamak amacıyla diplomatik girişim başlattığı belirtiliyor.

Su krizi, Ürdün'ün İran'ın İsrail'e yönelik füze ve kamikaze İHA saldırıları sırasında kendi hava sahasına giren mühimmatları düşürmesinin ardından yaşanan bölgesel gerilimin gölgesinde ortaya çıktı.

Amman yönetimi bu müdahalenin İsrail'i korumak için değil, kendi hava sahasını ve vatandaşlarını korumaya yönelik olduğunu açıklamıştı. Ancak bu adım, ülke içinde ve bölgede geniş tartışmalara neden olmuştu.