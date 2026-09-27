İsrail kendi haritasıyla yakalandı! Görüntüler Gazze'deki yıkımı ele verdi

İsrail'in resmi haritalama servisi GovMap, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uygulanan yıkımı net biçimde gösteren uydu görüntülerini sisteme yükledi. Daha önce karartılan ve bulanıklaştırılan alanların yüksek çözünürlüklü hallerinin erişime açılmasıyla, İsrail ordusuna ait askeri konuşlanma alanları ile Gazze'deki yapısal yıkım doğrudan kayıtlara geçti. Görüntüler, durumun fark edilmesinin hemen ardından platform üzerinden yeniden sansürlenerek bulanıklaştırıldı.

YERLEŞİMLER SİLİNDİ, ASKERİ TAMPON BÖLGE KURULDU

GovMap servisi normal şartlarda Gazze Şeridi'nin tamamını, İsrail sınırları içerisindeki askeri üsleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki hassas bölgeleri kamuoyuna bulanık şekilde sunuyordu. Sisteme 2025 yılına ait güncel görüntülerin sansürsüz aktarılması ise özellikle Gazze'nin kuzey hattındaki durumu gün yüzüne çıkardı.

Yayımlanan karelerde, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun ve Beyt Lahia bölgelerindeki yapı stokunun büyük oranda yok olduğu belirlendi. Ekim 2023 tarihinden bu yana bombardıman ve kara operasyonlarının hedefi olan bu bölgelerde konutların yerini moloz yığınlarının aldığı ve sivil alanların üzerine askeri amaçlı yeni sahalar inşa edildiği görüldü. Görüntü analizleri, İsrail ordusunun Gazze sınırında oluşturduğu askeri tampon bölge içerisine en az 11 ayrı askeri saha konuşlandırdığını ortaya koydu. Doğu Cibaliye çevresinde askeri araçların mevzilendiği alanlar ve çekilen toprak bariyerler haritaya yansırken, Gazze'nin doğusundaki eski sınır geçiş noktaları ile bu noktaların çevresinin de askeri lojistik amacıyla kullanıldığı kayıtlara geçti.

FARK EDİLİNCE SANSÜR GERİ GELDİ

Açık kaynak istihbaratı üzerine çalışan araştırmacıların durumu tespit etmesi üzerine GovMap yönetimi, yüksek çözünürlüklü görüntüleri hızla yayından çekti ve ilgili koordinatları tekrar bulanıklaştırdı. Uygulamanın yeni bir politika mı yoksa sistemsel bir teknik hata sonucu mu gerçekleştiği netlik kazanmazken, araştırmacılar sistemden kaldırılmadan önce tüm görüntüleri yedekleyerek uluslararası uydu analizi platformlarına aktardı.

ULUSLARARASI VERİLERLE RESMİ GÖRÜNTÜLER ÖRTÜŞTÜ

İsrail'in harita servisinden sızan bu görüntüler, uluslararası kurumların hazırladığı bağımsız raporları doğrudan doğruladı. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin Haziran 2026 tarihli değerlendirmesine göre, Gazze'deki yaklaşık 201 bin yapının yüzde 82'si hasar gördü, bu binaların 134 binden fazlası ise tamamen yıkıldı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ortaklığıyla Nisan 2026'da yayımlanan Gazze Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi Raporu'nda da 371 binden fazla konutun hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı belirtildi. Aynı raporda sağlık, eğitim, ticaret ve tarım altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği, yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği ve Gazze'nin yeniden inşası için önümüzdeki 10 yıllık süreçte yaklaşık 71,4 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Bölgedeki askeri varlığa ilişkin Haziran 2026'da paylaşılan bağımsız bir açık kaynak analizinde, Gazze genelinde 40 ayrı İsrail askeri noktası belirlenmiş ve bunlardan sekizinin Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından inşa edildiği ortaya konmuştu. GovMap'te kısa süre açık kalan harita, özellikle kuzey hattında kurulan bu askeri üslerin ve tahkimatların kesin koordinatlarını teyit etti.

CAN KAYBI BİLANÇOSU 73 BİNİ AŞTI

Haritalara yansıyan fiziki yıkımın insani boyutu ise Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 24 Eylül 2026 tarihli resmi verileriyle kayıtlara geçti. Resmi rakamlara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana uygulanan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 928'e, yaralı sayısı ise 175 bin 30'a yükseldi. Veriler ayrıca, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 1.408 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 916 kişinin yaralandığını ve bu süreçte enkaz altından 834 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını gösterdi.