İspanya’da sel felaketi: Sokaklar göle döndü, araçlar sulara kapıldı

İspanya’nın orta ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, günlük hayatı felç etti. Kastilya-La Mancha özerk bölgesine bağlı Albacete kentindeki Madrigueras kasabasında kısa sürede etkisini artıran yağış, sokakları ve caddeleri sel sularıyla doldurdu.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Kasabada araçlar sel sularının içinde sürüklenirken çok sayıda ev de su altında kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlandı.

Selin en acı bilançosu ise Madrigueras’ta ortaya çıktı. 102 yaşındaki bir kadın, evinde mahsur kaldığı sırada hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, yaşlı kadının cansız bedenine evinin içinde ulaştı. Evin içindeki su seviyesinin 1 metreden fazla yükseldiği belirtildi.

90 KİŞİ KURTARILDI

Şiddetli yağışın ardından bölgede kurtarma ekipleri alarma geçti. Evlerinde yükselen sular nedeniyle mahsur kalan 90 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Madrigueras’ta yağışın boyutu da felaketin şiddetini gözler önüne serdi. Kasaba, 2,5 saatten kısa bir süre içinde 140 milimetreden fazla yağış aldı. Bu miktardaki yağış, bölgede "olağanüstü şiddetli" olarak değerlendirildi.

İspanya'nın büyük bölümünde olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılar bugün de devam ediyor. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Aemet, değişken hava şartlarının etkisini önümüzdeki haftaya kadar sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.