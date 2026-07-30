İspanya kıyılarında can pazarı! 800 kişi denize atladı 2 ölü var

Fas'ın Castillejos kasabası kıyılarından denize giren Faslı ve Cezayirli olduğu belirtilen 800'ü aşkın düzensiz göçmen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta kentine yüzerek ulaşmaya çalıştı. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre bölgedeki hareketlilik üzerine hem Fas'a hem de İspanya'ya ait devriye botları göçmenlere denizde müdahalede bulundu.

DENİZDEN 2 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

İspanya deniz güvenliği ve kurtarma servisi ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren 300'den fazla kişiyi sağ olarak denizden çıkarırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. İspanyol Kızılhaçı'nın da desteğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı. Yaklaşık 200 kişiye ise İspanyol güvenlik güçlerine ait devriye botlarıyla eşlik edildi. Faslı yetkililer de kıyıya ulaşamayan göçmenler için deniz birliklerini görevlendirdi.

Öte yandan Associated Press'in (AP) haberinde, çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin, Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği bildirildi.

CEUTA'DAN ULUSAL ACİL DURUM ÇAĞRISI

Denizdeki can pazarının yanı sıra çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce göçmenin de Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği bildirildi. Yaşanan bu büyük göç dalgası üzerine Ceuta Bölgesel Yönetim Başkanı Juan Jesus Vivas, merkezi hükümete çağrıda bulunarak sınıra daha fazla polis ve asker takviyesi yapılması için "ulusal acil durum" ilan edilmesini talep etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta’daki gelişmelere hızla müdahale etmek amacıyla tüm kaynakların seferber edildiğini açıkladı. Faslı ve uluslararası yetkililerle iş birliği yapıldığını belirten Sanchez, hayatın normale dönmesi için planlanan önlemleri Ceuta Özerk Şehri Başkanı Juan Jesus Vivas Lara’ya da ilettiğini kaydetti. (AA)