İrlanda’dan İsrailli iki bakana giriş yasağı geldi! "Sınırda durdurulacaklar"

İrlanda hükümeti, Ortadoğu’daki savaş ve özellikle Gazze’de derinleşen insani kriz nedeniyle diplomatik tansiyonu yükseltecek bir adım attı.

İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Micheál Martin’in onayı doğrultusunda İsrail hükümetinde görev yapan iki üst düzey ismin ülkeye girişinin engellendiği bildirildi. Yasağın, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için geçerli olduğu açıklandı.

İLGİLİ BİRİMLERE TALİMAT VERİLDİ

Bakanlık açıklamasında, Gazze’de giderek ağırlaşan insani tablonun oluşmasında doğrudan sorumluluk taşıdığı değerlendirilen bazı İsrailli hükümet yetkililerine karşı bu adımın atıldığı vurgulandı. Kararın, yalnızca siyasi bir mesaj değil, aynı zamanda insani kriz bağlamında alınmış bir “önleyici tedbir” olduğu ifade edildi.

Ayrıca Adalet ve İçişleri bakanlıklarının, söz konusu iki ismin İrlanda sınırlarına ulaşması durumunda derhal durdurulmaları ve ülkeye girişlerinin kesin şekilde engellenmesi için ilgili birimlere açık talimat verdiği belirtildi.

OYLAMA YAPILMADI

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kararın herhangi bir parlamento oylamasına ya da kabine onay sürecine gerek duyulmadan yürürlüğe sokulmuş olması oldu. Bu durum, kararın hızlı ve doğrudan yürütme yetkisiyle uygulamaya konulduğunu gösterdi.

İrlanda’nın bu hamlesi, Avrupa’da diplomatik çevrelerde yeni tartışmaları da beraberinde getirirken, kararın diğer ülkeler üzerinde de benzer adımlar için baskı oluşturabileceği yorumları yapılıyor.