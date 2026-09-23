Irkçı İngiliz canlı yayın açıp mülteci botunu patlattı! 100 bin kişi izledi

İngiltere’ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların kurtarılması sırasında Manş Denizi’nde yaşanan olay, ülkedeki sığınmacı karşıtı protestoların geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Aşırı sağcı aktivist Daniel Thomas, diğer adıyla Danny Tommo, kurtarma operasyonunun sürdüğü sırada küçük bir tekneyle bölgeye yaklaştı. Thomas, sığınmacıların daha büyük bir gemiye aktarılmasının ardından bölgede kalan siyah renkli şişme botu hedef aldı.

"BURASI İNGİLTERE"

Botun üzerinde bir kurtarma görevlisi bulunmasına rağmen Thomas, elindeki bıçakla şişme botun yan tarafına art arda darbeler indirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde bıçağın botun gövdesine saplanmasının ardından havanın kaçtığı duyuldu.

Thomas saldırı sırasında, “Şu botu ortadan kaldıralım” ve “Burası İngiltere, Fransa değil” ifadelerini kullandı.

Kurtarma görevlisini fark eden saldırganın, “Tekneden inmek için vaktin var” diye bağırdığı görüldü. Thomas ve beraberindeki kişiler daha sonra bölgeden uzaklaşırken kurtarma görevlisi ana gemiye geri döndü.

Saldırının yaşandığı anlar Thomas'ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında binlerce kişiye ulaştı. Guardian'a göre yayını yaklaşık 100 bin kişi canlı olarak izledi.

SIĞINMACILAR 36 SAAT DENİZDE KALDI

Saldırının hedefindeki kurtarma operasyonunun kendisi de oldukça zorlu koşullarda gerçekleşti.

Kraliyet Ulusal Filika Kurumu (RNLI), yaklaşık 60 sığınmacının Manş Denizi'nde yaklaşık 36 saat geçirdiğini açıkladı. Bu sürenin, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçmeye çalışan sığınmacılar açısından kayıtlara geçen en uzun sürelerden biri olduğu belirtildi.

RNLI, botta durumun daha da kötüleşmesine ve “felaketle sonuçlanabilecek bir arıza” yaşanmasına ilişkin endişeler bulunduğunu aktardı. Fransız sahil güvenliği de grubun 33 saatten fazla süreyi zorlu koşullarda denizde geçirdiğini bildirdi.

Kurtarma ekipleri daha sonra sığınmacıların Sınır Gücü gemisine aktarılmasını sağladı.

YÜZLERCE AŞIRI SAĞCI GOSPORT'TA TOPLANDI

Olayın arka planında ise Thomas'ın liderliğindeki Patriot Platform'un sığınmacıların İngiltere'ye gelişini engelleme çağrısı bulunuyordu.

Thomas, sosyal medya üzerinden takipçilerine Hampshire'ın Gosport bölgesinde toplanma çağrısı yaptı. Bunun üzerine yüzlerce kişi bölgeye geldi. Protestocular sığınmacıların karaya çıkarılmasını engellemeye çalışırken bölgede yoğun polis önlemleri alındı.

Ancak Sınır Gücü, protestoların bulunduğu bölgeye yanaşmak yerine sığınmacıları Dover'a götürdü. Böylece Thomas ve destekçilerinin Gosport'ta düzenlediği eylem, beklenen karaya çıkışı engelleyemedi.

PATRIOT PLATFORM SON HAFTALARDA GÜNDEMDE

Daniel Thomas tarafından haziran ayında kurulan Patriot Platform, son haftalarda İngiltere'deki sığınmacı karşıtı eylemlerin merkezinde yer alıyor. Grup, daha önce Dover ve Portsmouth'ta düzenlenen protestolarda yolların kapatılması ve sığınmacıların taşındığı araçların engellenmeye çalışılmasıyla gündeme gelmişti.

Thomas'ın Manş Denizi'ndeki son eylemi ise protestoları doğrudan denizdeki kurtarma operasyonlarına taşıdı. Olayın ardından polis soruşturma başlatırken, Thomas'ın saldırısı nedeniyle çeşitli suçlamalar kapsamında altı kişinin gözaltına alındığı bildirildi.