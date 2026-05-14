İran'dan BAE'ye çok sert suçlama! "Saldırıların ortağı oldular"

İran ile Körfez ülkeleri arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti New Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Birleşik Arap Emirlikleri’nin pasif kalmadığını, aksine operasyonlara destek verdiğini öne sürdü. İranlı bakan, Abu Dabi yönetiminin saldırılar karşısında sessiz kaldığını belirterek, “Saldırılar başladığında bırakın tepki göstermeyi, kınama açıklaması yapmaktan bile kaçındılar” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU TEPKİSİ

Arakçi, BAE’nin yalnızca diplomatik sessizlik içinde olmadığını savunarak çok daha ağır suçlamalar yöneltti. İranlı bakana göre Abu Dabi yönetimi, kendi topraklarının İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmasına izin verdi. Bu iddia, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı.

Açıklamalarında Binyamin Netanyahu detayına da dikkat çeken Arakçi, İsrail Başbakanı’nın savaş sürecinde BAE ve Abu Dabi’ye ziyaret gerçekleştirdiğinin ortaya çıktığını söyledi. Bu temasların tesadüf olmadığını ima eden İranlı bakan, “Bu saldırılara katıldıkları ve hatta doğrudan İran’a karşı hareket ettikleri artık görülüyor. BAE bu saldırının aktif bir ortağıdır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail ile yakın ilişkilerin BAE’ye güvenlik sağlamayacağını da savundu. Abu Dabi yönetimine açık mesaj veren Arakçi, İran karşıtı politikaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DİPLOMATİK GERİLİM ARTIYOR

Konuşmasının devamında uluslararası hukuk vurgusu yapan İranlı bakan, BAE temsilcilerinin hukuktan söz etmesini eleştirdi. Arakçi, “Önceden herhangi bir saldırı ya da provokasyon olmadan başka bir ülkeye yönelik saldırganlığı desteklemeye hangi uluslararası hukuk maddesi izin veriyor?” sözleriyle sert tepki gösterdi.

Arakçi’nin açıklamaları, İran ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik gerilimin yeni bir krize dönüşebileceği yorumlarına neden oldu. Özellikle BAE’nin doğrudan hedef alınması, bölgede yeni siyasi ve askeri tartışmaları beraberinde getirdi.