İran'dan ABD'ye uyarı: Sabrımızın bir sınırı var

İranlı üst düzey yetkili Muhsin Rızai, katıldığı bir televizyon programında ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını değerlendirdi.

“ABLUKA SAVAŞIN DEVAMI MANASINA GELİYOR”

Rızai, mevcut durumda savaş meydanının sessiz olduğunu ancak ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının savaşın devamı anlamına geldiğini vurguladı. Rızai, şu ifadeleri kullandı:

“Sabrımızın bir sınırı var ve silahlı kuvvetler hazırlıklarına devam etmektedir ve eli tetikte bekliyor. Aynı zamanda diplomasi de devam ediyor”

“HÜRMÜZ BOĞAZI TİCARETE AÇIK, ASKER SEVKİYATINA KAPALI”

Rızai, ABD’nin iki kez Hürmüz Boğazı’nı açma girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını öne sürerek, boğazın ticaret için açık ancak asker sevkiyatı için kapalı olduğunu dile getirdi.

“SALDIRGANLIK KARŞISINDA DAHA CİDDİYİZ”

Ülkesinin müzakerelerde ciddi bir tutum sergilediğine atıfta bulunan Rızai, saldırganlık karşısında ise daha ciddi oldukları uyarısında bulundu. İranlı yetkili, ablukanın uzatılmasının yalnızca İran’a değil, tüm ülkelere zarar vereceğini belirtti.

