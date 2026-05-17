Son Dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MÜZAKERELER ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Fidan ile Arakçi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde son durum ele alındı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi