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Halk TV Dünya İran'dan ABD ile müzakere sonrası açıklama: Lübnan krizi vurgusu

İran'dan ABD ile müzakere sonrası açıklama: Lübnan krizi vurgusu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar'ın başkenti Doha'da bugün tamamlanan bir tur müzakerenin ardından, ABD'nin Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini açıkladı.

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İran'dan ABD ile müzakere sonrası açıklama: Lübnan krizi vurgusu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar'ın başkenti Doha'da bugün tamamlanan bir tur müzakerenin ardından, ABD'nin Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini söyledi. Garibabadi, mutabakattaki taahhütlerin "tek bir paket" olduğunu ve ayrı ele alınamayacağını vurgularken, ihlallerin raporlanması için yarın itibarıyla bir izleme grubu iletişim kanalı kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

DOHA'DAKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Garibabadi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Doha'da yapılan görüşmelerde, Amerika'nın Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptı çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal etmesi tartışıldı. İran heyeti, mutabakat zaptında yer alan taahhütlerin tek bir paket olduğunu ve ayrı ayrı ele alınmaması gerektiğini vurguladı."

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İZLEME GRUBU İÇİN ACİL İLETİŞİM KANALI KURULACAK

Garibabadi, açıklamasının devamında şu bilgileri paylaştı:

"Mutabakat zaptına ilişkin ihlallerin raporlanması için yarın itibarıyla izleme grubunun acil iletişim kanalının kurulmasına karar verildi."

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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