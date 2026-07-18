İran'da 10 bin kişi susuz kaldı! ABD arıtma tesisini vurdu

ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask (Jask) ilçesinin Bunji köyünde bulunan deniz suyu arıtma tesisine düzenlediği saldırının ardından bölgede ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Saldırı nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı 20 köyün içme suyu temini tamamen durdu.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Hürmüzgan Su ve Atık Su Şirketi CEO'su Hamzeh Pour, saldırıda denizden su çeken pompa istasyonu ile arıtma tesisinin elektrik trafosunun tamamen tahrip edildiğini söyledi. Pour, söz konusu altyapının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle köylere içme suyu ulaştırılamadığını belirtti.

20 KÖY TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR

İranlı yetkililer, sivil altyapıyı hedef aldığı gerekçesiyle saldırının uluslararası hukuka göre "savaş suçu" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Pour, saldırıyı "bir dizi suç ve terör eylemi" olarak nitelendirirken, tesisin devre dışı kalmasının ardından bölgedeki 20 köyün ağır su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Yetkili yaklaşık 10 bin kişinin temiz içme suyuna erişemediğini ve alternatif su temini için acil çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

YENİLENMESİ UZUN SÜRECEK

Hasarın boyutunun büyük olduğu belirtilirken, arıtma tesisi ile su pompalama sistemlerinin yeniden faaliyete geçirilmesinin zaman alabileceği belirtildi. Yetkililer, su kesintisinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ve bölgedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini bildirdi.