İngiltere Sağlık Bakanı Starmer'a zehir zemberek sözlerle istifa etti!

İngiltere siyasetinde yerel seçimlerin ardından başlayan sarsıntı, İşçi Partisi içinde yeni bir kırılmaya dönüştü. Sağlık Bakanı Wes Streeting, görevinden istifa ederek hem hükümette hem de parti yönetiminde dikkatleri üzerine çekti.

Streeting, Starmer’a ilettiği istifa mektubunda parti yönetimine dair ciddi eleştirilerde bulundu. Mektupta, “İhtiyacımız olan net bir vizyondu ama onun yerine belirsizlikle karşı karşıyayız. Yön beklerken dağınıklık hissediyoruz” ifadelerine yer verdiği aktarıldı. Bu sözler, hükümet içindeki stratejik uyumsuzluk tartışmalarını daha da görünür hale getirdi.

LİDERLİK YARIŞINA YEŞİL IŞIK

İstifa mektubunda yalnızca eleştiri değil, doğrudan siyasi bir mesaj da dikkat çekti. Streeting’in, Starmer’ın gelecek seçimlerde parti liderliğini sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, parti içinde olası bir liderlik yarışına kapı araladığı ifade edildi.

Yerel seçimlerde yaşanan oy kaybının ardından İşçi Partisi içindeki huzursuzluk artarken, Streeting’in istifası bu süreci daha da hızlandırdı. Parti içindeki bazı isimler, özellikle yükselen sağ eğilimli rakip partilerin başarısını ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi.

TEPKİLERE RAĞMEN İSTİFA YOK

Öte yandan Başbakan Starmer, kabinedeki ayrılıklara rağmen liderlik konusundaki tutumunu net şekilde ortaya koydu. Starmer’ın, olası bir liderlik mücadelesinin partiyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini savunduğu ve görevini sürdürme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Bu gelişmeler, İşçi Partisi içinde önümüzdeki günlerde daha sert bir iç mücadele yaşanabileceğine işaret etti.