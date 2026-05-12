İngiltere karıştı! 89 vekil “istifa” dedi, Starmer rest çekti

İngiltere siyaseti, yerel seçimlerin ardından başlayan sarsıntının etkisinden çıkamıyor. Seçimlerde büyük oy kaybı yaşayan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, hem parti içinde hem de kamuoyunda artan baskıyla karşı karşıya kaldı.

Son yerel seçimlerde İşçi Partisi, elindeki binlerce belediye meclis üyesini kaybederken, özellikle Londra’daki birçok belediyenin el değiştirmesi siyasi dengeleri altüst etti. Partinin toplamda 2 bin 403 sandalyeden 1.406’sını kaybetmesi, “seçim hezimeti” yorumlarını beraberinde getirdi.

İSTİFA ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

Krizin en dikkat çekici boyutu ise parti içinden yükselen istifa çağrıları oldu. Aralarında üç devlet bakanının da bulunduğu toplam 89 İşçi Partili milletvekili, Starmer’ın liderliğini sorgulayan açıklamalar yaptı. Bu isimlerin istifa ederek hükümete açık mesaj vermesi, kabine içindeki çatlağın büyüdüğünü ortaya koydu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada Starmer’ın kabine toplantısında net bir mesaj verdiği aktarıldı. Starmer, “Seçim sonuçlarının sorumluluğunu alıyorum ve vaat edilen değişimi hayata geçirmek için görevde kalıyorum” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca son günlerdeki siyasi tartışmaların ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurduğunu savunan Starmer, “Son 48 saatteki gelişmeler hem hükümet istikrarı hem de halkın ekonomik güveni açısından ciddi sonuçlar doğuruyor” dedi. Parti içi liderlik tartışmalarına da değinen Başbakan, mevcut süreçlerin işletilmediğini ve hükümetin görevine devam edeceğini vurguladı.

Parti içindeki muhalif kanat ise daha radikal bir değişim çağrısında bulundu. Bazı milletvekilleri, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın liderliğe getirilmesini isterken, Sağlık Bakanı Wes Streeting de olası adaylar arasında gösteriliyor.

SİYASİ TABLO DAHA DA KARIŞTI

İngiltere’de sadece İşçi Partisi değil, genel siyasi denge de ciddi biçimde değişmiş durumda. Yerel seçimlerde aşırı sağcı Reform UK büyük bir çıkış yaparak 1444 sandalye kazandı ve seçimlerin en dikkat çeken partisi oldu.

Bu yükseliş, özellikle Galler ve İskoçya’daki sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde tabloyu daha da karmaşık hale getirdi. İskoçya’da bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) birinci olurken, Reform UK ikinci sıraya yerleşti. Galler’de ise İşçi Partisi iktidarı kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

Bu sonuçlar, hem Starmer liderliğindeki İşçi Partisi’nin geleceğini hem de İngiltere’deki siyasi dengeleri yeniden tartışmaya açmış durumda.