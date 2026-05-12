İngiltere'de Starmer dönemi sona mı eriyor? Başbakana kendi partisinden istifa baskısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 7 Mayıs'ta yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde partisinin aldığı ağır yenilginin ardından, kendi safından yükselen istifa baskısıyla karşı karşıya kaldı.

İktidardaki İşçi Partisi'nde 70'i aşkın milletvekili, Genel Başkan Keir Starmer'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

STARMER'A KENDİ PARTİSİNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı'na istifa çağrısında bulunan İşçi Partili milletvekillerinden Jonathan Hinder, "Hiçbir başbakan bunu sürdüremez. Gerçekçi olmanın zamanı geldi, o gidiyor," ifadelerini kullandı.

BBC'ye konuşan Hinder, "İşçi Partisi için yeni bir lidere ihtiyacımız var ve en önemlisi, ülkemizin yeni bir lidere ihtiyacı var," dedi.

Başbakan Starmer ise 11 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, görevi bırakmayacağını vurguladı. Hükümetin hatalar yaptığını kabul eden İngiliz Başbakan, "büyük siyasi kararları doğru verdiğini" savundu.

"İnsanların İngiltere'nin durumu ve siyasetin hali konusunda, hatta benden de hayal kırıklığına uğradığını biliyorum," ifadelerini kullanan Starmer, "Benden şüphe duyanlar olduğunu biliyorum; bu şüphelerin haklı olmadığını kanıtlamam gerektiğini biliyorum ve bunu yapacağım," sözleriyle güven vermeye çalıştı.

Ayrıca Starmer, Avrupa ile bağları yeniden kurmayı da vadetti.