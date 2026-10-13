İklim aktivisti Greta Thunberg de öğrenci isyanına katıldı: Fransa'da protestolar durmuyor

Fransa’da eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlayan öğrenci protestoları ülke geneline yayılırken, gösterilerin dikkat çeken isimlerinden biri Greta Thunberg oldu. İklim aktivisti, Paris’in kuzeyindeki Saint-Denis banliyösünde bulunan Paul Éluard Lisesi önünde toplanan öğrencilere destek verdi. Gençlerin daha iyi eğitim koşulları ve gelecekleri üzerinde söz sahibi olmak için yürüttüğü mücadeleye uluslararası dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyleyen Thunberg, polisin protestoculara yönelik müdahalelerini de sert sözlerle eleştirdi.

Dört haftadır devam eden eylemlerde öğrenciler, öğretmen eksikliğinin giderilmesini, aşırı kalabalık sınıfların azaltılmasını ve bakımsız okul binalarının yenilenmesini talep ediyor. 13 Ekim Salı sabahı Paris başta olmak üzere birçok kentte okulların önünde toplanan öğrenciler, pankartlar ve megafonlarla slogan attı. Bazı okul girişleri barikatlarla kapatılırken günün ilerleyen saatlerinde yeni yürüyüşler düzenlenmesi planlandı.

POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

Öğrencilerin taleplerine destek veren Thunberg, gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa’daki gelişmelerin dünyanın farklı ülkelerinde de yakından takip edildiğini belirtti. Gençlerin haklarını talep etme kararlılığının uluslararası dayanışmayı hak ettiğini vurgulayan aktivist, eğitimdeki kaynak yetersizliğinin gençlerin geleceğini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Okullara yeterli kaynak ayrılmaması, iklim krizi ve toplumsal eşitsizlikler arasında bağlantı kuran Thunberg, gençlerin kendi geleceklerini şekillendiren kararlarda söz sahibi olması gerektiğini savundu. Protestolara yönelik polis müdahalelerini ise “son derece şiddetli” sözleriyle nitelendirdi.

Fransa genelindeki gösterilerde çevik kuvvet ekipleri bazı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemler sırasında yaşanan yaralanmalar ve gözaltılar, güvenlik güçlerinin kullandığı yöntemler üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi.

200 OKUL KAPANDI

Fransa Eğitim Bakanı Édouard Geffray, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada yaklaşık 200 okulun kapalı olduğunu bildirdi. Geffray, kapanmaların bir bölümünün protesto yürüyüşlerinin güzergâhında bulunan okullarda alınan güvenlik önlemlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Eğitim sistemindeki sorunların başında öğretmen açığı, derslerin aksaması, sınıflardaki öğrenci sayısının artması ve bazı okul binalarının bakımsızlığı geliyor. Öğrenciler, özellikle öğretmen bulunamaması nedeniyle derslerin aksamasına ve eğitim kalitesinin düşmesine tepki gösteriyor.

Hükümet, en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere 3 bin yedek öğretmen görevlendirilmesini ve eğitim bütçesinin artırılmasını içeren önlemler açıkladı. Ancak öğrenci örgütleri, bu adımların uzun süredir devam eden yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini savunarak protestoları sürdürme kararı aldı.

BİR GENÇ ELİNİ KAYBETMİŞTİ

Gösteriler sırasında polis müdahaleleri siyasi tartışmaların da odağına yerleşti. Geçen hafta bir gencin elini kaybetmesinin ardından hükümet, polis tarafından kullanılan sersemletici el bombalarının kullanımını askıya aldı.

Sol partiler güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını savunurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ve bazı siyasetçiler de protestolarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti. Okul binalarına verilen zarar ile polislerin ve eğitim çalışanlarının yaralanması da tartışmalarda öne çıktı.

Böylece eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan gösteriler, polis müdahaleleri ve kamu düzeni tartışmalarıyla daha geniş bir siyasi krize dönüştü.

PROTESTOLAR HÜKÜMETİ ZORLUYOR

Fransa’daki öğrenci hareketi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık altı ay kala hükümetin karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasi baskıların arttığı bir dönemde büyüyor. Yüksek kamu borcu ve bütçe açığı nedeniyle mali baskılar sürerken, artan borçlanma maliyetleri kamu harcamalarının genişletilmesini güçleştiriyor.

Kamuoyu yoklamalarında öne çıkan Marine Le Pen, kamu maliyesini kontrol altına almak amacıyla harcamaların azaltılmasını savunuyor. Hükümet ise eğitim alanındaki sorunları gidermek ve öğrencilerin taleplerine yanıt vermek için adımlar atacağını açıklıyor.

Ancak öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binaları konusunda daha kapsamlı çözümler isteyen öğrenciler sokaklardan çekilmiyor. Greta Thunberg’in de katıldığı protestolar, Fransa’da eğitim politikaları ve kamu kaynaklarının dağılımı üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendiriyor.