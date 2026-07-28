Icardi müjdeyi duyurdu: Yılan hikayesi sona erdi

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi özel hayatında da hareketli günler geçiriyor.

WANDA NARA'NIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Wanda Nara ile olaylı bir ayrılık sürecinde olan Mauro Icardi mahkemeden çıkan son kararı duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arjantinli futbolcu, Wanda Nara'nın nafaka talebinin üst mahkemece reddedildiğini açıkladı.

500 BİN EUROYA YAKIN NAFAKA İSTEDİ

Wanda Nara, Mauro Icardi'ye açtığı davada kendisi için 250 bin euro, çocukları için kişi başı 65 bin euro ve boşanma tazminatı olarak 100 bin euro talep etti. Milano Mahkemesi talebi reddederken Wanda Nara karara itiraz etti. Ancak bir üst mahkeme de başvuruya olumsuz dönüş yaptı.

Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Günaydın Milano. Burada her şey yolunda, yeni bir karar var. Boşanma davamda benden eski eşim için aylık 250 bin euro, kızlarımın her biri için 65’er bin euro ve boşanma tazminatı olarak da aylık 100 bin euro talep edilmişti. Hakim, 1 Haziran 2026’da bu çılgınlığı reddetti. Karardan memnun kalmayan ve paramı almaya çalışan taraf bu karara itiraz etti. Bugün, 27 Temmuz 2026’da İtalyan Mahkemesi’nin kararı çok netti: İTİRAZ GEÇERSİZ. Böylece her türlü talep ve başvuru yolu kapandı. Geride sadece resmi boşanma kararının açıklanması kaldı. İtalyan adalet sisteminin işleyişi harika. Oysa 2024'te tüm adli süreci İtalya'da başlattığım için bana 'deli' demişlerdi.