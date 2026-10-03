Son Dakika | Husilerden Riyad’a yeni saldırı: Petrol tesisi vuruldu

Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Riyad’daki enerji altyapısına yönelik yeni bir saldırı iddiası gündeme geldi. Husilerin Suudi Arabistan’ın başkentindeki kritik bir petrol tesisini hedef aldığı öne sürüldü.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

İddia, Husilerin son dönemde Suudi Arabistan’ın enerji altyapısını ve stratejik noktalarını hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.

Husiler, eylül ayında Riyad’daki “hassas hedeflere” füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. 19 Eylül’de başkentte saldırı uyarıları yapılırken, Kral Halid Uluslararası Havalimanı çevresinde yoğun siyah duman ve alevler görülmüştü. Reuters görüntülerinde, yakıt tanklarının bulunduğu bölgenin arkasından yükselen alevler yer almıştı.

Suudi öncülüğündeki koalisyon ise Riyad’a yönelen bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Husiler aynı saldırı dalgasında Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki önemli petrol ihracat merkezi Yanbu’daki bir Aramco tesisini de hedef aldıklarını duyurmuştu.

ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE

Husilerin Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıları yeni değil. Ağustos ayında grup, Suudi Aramco’nun Cizan rafinerisini hedef aldığını açıklamıştı. Suudi Enerji Bakanlığı da rafineride yangın çıktığını ve yangının daha sonra kontrol altına alındığını doğrulamış, olayda yaralanan olmadığını bildirmişti. Rafineri günlük yaklaşık 400 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip.

Eylül ayında ise Husilerin Riyad ve Yanbu'ya yönelik saldırı iddiaları sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 106 doların üzerine çıktı; piyasalar Suudi enerji altyapısına yönelik yeni saldırıların küresel arz üzerindeki etkisinden endişe etti.

GERİLİM KIZILDENİZ'DE DE YAYILDI

Son gelişmeler, çatışmanın yalnızca Yemen-Suudi Arabistan sınır hattıyla sınırlı kalmadığını gösterdi. Husiler, Babülmendep çevresindeki ilerleyişleriyle birlikte Kızıldeniz'deki deniz trafiği açısından da daha büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Reuters'a göre Riyad yönetimi, Husilerin Babülmendep'teki kazanımlarını geri almak amacıyla on binlerce Yemenli savaşçının katılabileceği yeni bir askeri operasyon hazırlıyor.

Bu gelişmelerin ardından Suudi enerji tesisleri, petrol ihracat hatları ve Kızıldeniz'deki ticari gemiler üzerindeki güvenlik riski daha da arttı. Uzman analizlerinde, Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef almaya devam etmesinin küresel petrol arzı açısından yeni bir risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.