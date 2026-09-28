Hollanda’da şoke eden karar! 2 yaşındaki çocuğa ötanazi uygulandı

Hollanda’da 12 yaşın altındaki bir çocuğa uygulanan ilk ötanaziye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ülkedeki ilgili inceleme kurulunun yayımladığı rapor, söz konusu çocuğun yalnızca yaklaşık 2 yaşında olduğunu ortaya koydu.

Çocuğun, hayatını kaybettiği sırada yaklaşık 24 aylık olduğu ve 26 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldiği bildirildi.

AĞIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Rapora göre çocuk yaşamı boyunca ağır beyin hasarı, serebral palsi ve görme bozukluğu yaşadı. Bunun yanı sıra ilaç tedavisine yanıt vermeyen epileptik nöbetler geçirdi.

Çocuğun akciğerlerinde biriken mukus nedeniyle nefes almakta da ciddi güçlük çektiği aktarıldı. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen sağlık durumunda herhangi bir iyileşme görülmediği belirtildi.

Doktor ve aile, çocuğun yaşadığı acı ve sıkıntının mevcut tıbbi tedavilerle giderilemeyeceği değerlendirmesinin ardından yaşamının sonlandırılmasına karar verdi.

İLK DOKTORLAR FARKLI GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Olayı inceleyen Hollanda'daki Geç Dönem Kürtaj ve Yenidoğanlar ile Çocuklarda Yaşamın Sonlandırılması Komitesi, ötanaziyi gerçekleştiren doktorun gerekli özen koşullarına uygun hareket ettiği sonucuna vardı.

Doktorun karar öncesinde bağımsız başka hekimlerden görüş aldığı belirtildi. Ancak ilk görüş alınan doktorlar, çocuğun o sırada sürekli ve dayanılmaz bir acı çekmediği değerlendirmesini yaptı.

Raporda, epileptik nöbetlerin çocukta ciddi rahatsızlığa yol açtığı ancak nöbetlerin sürekli olmadığı ifade edildi. Ayrıca epilepsinin daha iyi kontrol altına alınabilmesi için palyatif bakım seçenekleri ve farklı ilaç tedavileri gibi makul alternatiflerin hâlâ bulunduğu görüşüne yer verildi.

Buna rağmen doktor, ikinci bir görüş daha aldı. Bu kez görüşüne başvurduğu hekim, çocuğun "dayanılmaz acısının açıkça görüldüğü" değerlendirmesini yaptı ve ötanazi için gerekli şartların karşılandığı sonucuna vardı.

"İYİLEŞME İHTİMALİ YOKTU"

İnceleme komitesi de doktorun son değerlendirmesinin doğru olduğu sonucuna ulaştı.

Komite raporunda, çocuğun motor becerileri, davranışları ve kişiliği dahil olmak üzere insan yaşamının tüm alanlarının ağır biçimde etkilendiği ve bu durumun düzelmesinin beklenmediği belirtildi.

Raporda, tüm tıbbi ve tıbbi olmayan müdahalelere rağmen çocuğun durumunda herhangi bir iyileşme görülmediği, ebeveynleri ile doktorun çocuğun dayanılmaz ve giderilmesi mümkün olmayan bir acı çektiği konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

1-12 YAŞ GRUBUNDA ÖTANAZİ YASAL HALE GELDİ

Hollanda’da ölümcül hastalığı bulunan 1 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için ötanazi, yaklaşık iki yıl önce yasal hale getirildi.

Yasa değişikliğinden önce ülkede ötanazi uygulaması yeni doğanlar ve 12 yaşından büyük çocuklar için belirli koşullar altında mümkünken, 1 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için açık bir düzenleme bulunmuyordu.

Bu yaş grubundaki çocukların kendi kararlarını verebilecek durumda olmadıkları gerekçesiyle ayrı bir ötanazi politikası oluşturulmamıştı.

Yeni düzenlemeye göre çocuğun ebeveynlerinin sürece dahil edilmesi gerekiyor. Çocuğun dayanılmaz şekilde acı çekmesi ve iyileşme ihtimalinin bulunmaması da temel koşullar arasında yer alıyor.

DOKTORUN İKİNCİ GÖRÜŞ ALMASI GEREKİYOR

Hollanda’daki genel ötanazi uygulamasında ise talebin hastanın kendisinden gelmesi gerekiyor. Doktorun hastanın dayanılmaz bir acı çektiğine ve iyileşme ihtimali bulunmadığına kanaat getirmesi şartı aranıyor.

Doktor ayrıca hastanın kararını herhangi bir baskı altında vermediğinden emin olmak ve bağımsız bir hekimden ikinci görüş almak zorunda bulunuyor.

Hollanda, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle ötanaziyi yasallaştıran ilk ülke olmuş ve uygulamayı 2002 yılında yasal hale getirmişti. Ülkede ötanaziye yönelik kamuoyu desteğinin de güçlü olduğu belirtiliyor.