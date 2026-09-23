Fıtık ameliyatı sonrası hayatı altüst oldu! Ünlü oyuncu ötanaziyle yaşamını sonlandırdı

Fransız tiyatro oyuncusu ve yönetmen Arnaud Denis, 43 yaşında Belçika’da ötanaziyle hayatını kaybetti. 2023 yılında geçirdiği kasık fıtığı ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşamaya başlayan Denis’in durumu, implantın çıkarılmasına rağmen düzelmedi. Ünlü oyuncunun avukatı Philippe Courtois, kararın aylar süren şiddetli ağrıların ardından ve Belçika’nın Namur kentinde üç doktorla yapılan görüşmeler sonucunda alındığını açıkladı.

Denis’in sağlık mücadelesi, 17 Temmuz 2023’te sağ kasık fıtığı nedeniyle geçirdiği ameliyatla başladı. Operasyon sırasında vücuduna polipropilen bir fıtık protezi yerleştirildi. Ameliyatın ardından kronik ve şiddetli ağrıların yanı sıra nörolojik, sindirim sistemi, kulak-burun-boğaz, ürolojik ve kardiyovasküler sorunlar yaşadığı bildirildi. Yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle oyunculuk kariyerini de bırakmak zorunda kaldı.

PROTEZİN ALINMASI İŞE YARAMADI

Sağlık durumunun giderek ağırlaşması üzerine Denis, Nisan 2024’te implantı ABD’de ameliyatla çıkarttırdı. Ancak protezin alınması da yaşadığı sorunları sona erdirmedi. Kendisine miyaljik ensefalomiyelit teşhisi konulduğu ve durumunun ASIA sendromu kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Bu sendrom, bir adjuvana maruz kalmanın ardından ortaya çıkabilen inflamatuvar reaksiyonlarla ilişkilendiriliyor.

Denis ve avukatı, yaşanan sağlık sorunları ile implant arasında bağlantı bulunduğunu savundu. Avukatı Courtois, implantın vücutta kalıcı inflamasyona ve bağışıklık sisteminde bozulmaya yol açmış olabileceğini ileri sürdü. Öte yandan bu iddialar, Denis’in şikâyetinin ve implantla ilgili hukuki sürecin merkezinde yer aldı.

"HİÇBİR HAYATIM YOK"

Oyuncu, 2026’nın başında Dauphiné Libéré gazetesine verdiği röportajda yaşamının ne ölçüde kısıtlandığını anlatmıştı. Denis, yaşadığı durum nedeniyle artık evinden çıkamadığını ve sosyal hayatının tamamen sona erdiğini söylemişti.

“Artık evden çıkamıyorum, sosyal hayatım yok, aslında hiçbir hayatım yok. Bir insanın onurlu bir yaşamını oluşturan hiçbir şeye artık sahip değilim. Üstelik durum giderek kötüleşiyor. Son dönemindeki bir kanser hastası gibi yaşıyorum. Doktorların bana sunabileceği başka bir şey kalmadı.”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Denis, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 5 Ocak 2026’da Paris Cumhuriyet Başsavcılığı Halk Sağlığı Birimi’ne “taksirle yaralama” suçlamasıyla şikâyette bulundu. Ancak soruşturma ağustos ayının sonunda, suçun yeterince belirgin olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Denis’in ölümünden kısa süre önce avukatı bu karara itiraz ederek yeni bir hukuki süreç başlattı.

Avukat Courtois, Denis’in kararının Namur’da üç doktorla yapılan değerlendirmelerin ardından kesinleştiğini belirterek, “Arnaud Denis’in aldığı karar, Namur’da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından verildi. Vücudu artık onu taşıyamıyordu. Vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Arnaud Denis’in ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur” dedi.

HASTALARIN SESİ OLDU

Denis, ölümünden önce Belçika’da palyatif bakım servisinde de tedavi görmüştü. 18 Mart 2026’da bir Belçika hastanesinin palyatif bakım ünitesine kabul edildiği ve burada ötanazi talebinin değerlendirilmesini beklediği bildirildi.

Tiyatro dünyasında özellikle “Les Liaisons dangereuses” (Tehlikeli İlişkiler) ve “Les Femmes savantes” (Bilmiş Kadınlar) gibi yapımlarla tanınan Denis, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fıtık implantlarından zarar gördüğünü düşünen hastaların da sesi olmuştu. Oyuncunun kurduğu “Victimes françaises des prothèses de hernies” adlı kolektif, sosyal medyada implantlarla bağlantılı yan etkiler yaşadığını belirten yüzlerce kişinin tanıklığını bir araya getirdi.

Denis daha önce ötanazi kararını anlatırken, “İnsan, kaderinin tükendiğini derinlerde bilir” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen 22 Eylül 2026’da Belçika’da ötanaziyle hayatını kaybetti. Avukatı, Denis’in ölümünün ardından sağlık sorunlarına ilişkin hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve 18 Eylül’de yeni bir başvuru yapıldığını açıkladı.