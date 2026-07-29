Avusturya yönetimi, Adolf Hitler'in doğduğu 17. yüzyıldan kalma tarihi yapının aşırı sağcılar için bir sembole dönüşmesini engellemek adına radikal bir adımı hayata geçirdi. Almanya sınırına yakın konumdaki 17 bin nüfuslu Braunau am Inn kasabasında yer alan bina, düzenlenen resmi törenle polis karakolu olarak hizmete açıldı.

GEÇMİŞİN İZLERİ CEPHEDEN SİLİNDİ

Salzburger Vorstadt Caddesi 15 numarada bulunan mülk, neo-Nazi grupların uğrak noktası olmaktan çıkarılması amacıyla 2016 yılında kamulaştırıldı. Devlet, mülkün eski sahibi Gerlinde Pommer'e 812 bin euro tazminat ödeyerek binayı devraldı.

2019 yılında açılan uluslararası mimari yarışmanın ardından başlayan yenileme çalışmalarında milyonlarca euro harcandı. Binanın sarı olan rengi beyaza dönüştürüldü, cephesi değiştirildi ve alan güvenlik kameralarıyla donatıldı.

"BU EV ARTIK DEMOKRASİNİN MEKANI"

Törende konuşan İçişleri Bakanı Gerhard Karner, ülkenin geçmişteki sorumluluklarıyla yüzleştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu ev artık demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, güvenliğin, özgürlüğün ve insan onurunun bir mekanı haline gelecektir."

TARİHİ ANIT YERİNDE KALDI

Binanın önünde yer alan ve Mauthausen Toplama Kampı'ndan getirilen anıt taşı ise varlığını koruyor. Üzerinde "Bir daha asla faşizm olmasın; ölen milyonlarca kişinin anısına" yazan taşta Hitler'in adı geçmiyor.

Binaya yeni taşınan birimin başındaki Başmüfettiş Ludwig Heise, yeni çalışma alanlarının genişliğinden memnun olduklarını ve karakolun ülkedeki diğer tüm birimlerle aynı standartta hizmet vereceğini belirtti.

Yerel tarihçi Florian Kotanko ise yapılan dönüşümün geçmişi unutturmayacağını belirterek, durumun bir gurur vesilesi olmadığını ancak olguları doğru kabul etmek gerektiğini dile getirdi.