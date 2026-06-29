Güneş ışınlarını 16 bin kat yoğunlaştırıyor: Odaklandığı tek bir nokta 3 bin dereceye çıkıyor

Fransa'nın güneyindeki Odeillo'da bulunan güneş ocağı, 63 hareketli ayna ve binlerce yansıtıcıyla güneş ışığını 80 santimetrelik tek bir noktaya toplayarak 3 bin derecenin üzerine çıkıyor. Ancak bu ocağın amacı elektrik üretmektense, hiçbir geleneksel yöntemle ulaşılamayan sıcaklıklarda bilimsel deneyler yapmak.

Fransa'nın güneyindeki Odeillo'da kurulan devasa güneş ocağı, güneş enerjisini elektrik üretimi için değil ekstrem ısı deneyleri için kullanıyor. CNRS PROMES (Fransa Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi) bünyesindeki tesis, dünyanın bu alana ayrılmış en büyük yapılarından biri olma özelliğini koruyor.

63 AYNA GÜNEŞİ TAKİP EDİYOR

Gün boyunca güneşin hareketini takip eden 63 hareketli ayna, ışığı ana yapıdaki büyük bir parabolik aynaya yansıtıyor. Bu eğrisel ayna gelen tüm enerjiyi yalnızca 80 santimetre çapındaki tek bir odak noktasında topluyor. Sonuç olarak güneş ışığı 16 bin kat yoğunlaştırılıyor ve odak alanında 3 bin derecenin üzerinde sıcaklıklara ulaşılıyor.

ELEKTRİK DEĞİL, BİLİM ÜRETİYOR

Odeillo güneş ocağı tamamen bilimsel araştırmaya adanmış bir laboratuvar. Tesiste malzeme bilimi, metalurji ve seramik alanlarında çalışan araştırmacılar, metallerin ve diğer malzemelerin ekstrem sıcaklıklardaki davranışlarını analiz ediyor. Geleneksel fırınlarla ulaşılması güç koşullar burada doğrudan güneş enerjisiyle sağlanıyor.

YAKIT YAKMADAN EKSTREM ISI

Tesisin en önemli avantajlarından biri, deneylerde gereken yüksek ısının tamamen güneş ışığından elde edilmesi. Bu sayede yakıt yakma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Laboratuvar ayrıca vakum ortamı dahil kontrollü koşullarda deney yapma olanağı sunuyor.

Araştırmacılar burada güneş yakıtları, yüksek sıcaklıkta kimyasal reaksiyonlar ve enerji depolama teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyor. Daha dayanıklı endüstriyel süreçler ve malzemeler geliştirmek de tesisin hedefleri arasında yer alıyor.