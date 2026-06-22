Güneş yok, yakıt yok: Uzayın soğukluğundan enerji üretiyor

Kaliforniya Üniversitesi 19. yüzyıldan kalma bir teknolojiyi yeniden yorumlayarak gece saatlerinde mekanik enerji üreten bir Stirling motoru prototipi tasarladı. Sistem yakıt, güneş paneli ya da batarya gerektirmiyor.

Motorun çalışma prensibi basit ama etkili bir fizik ilkesine dayanıyor. Cihazın bir tarafı yerden ısı emerken, gökyüzüne bakan radyatif panele bağlı diğer tarafı ısıyı uzaya yayıyor. Oluşan sıcaklık farkı motor içindeki gazı hareket ettirerek pistonu çalıştırıyor ve mekanik enerji üretiyor.

Bir yıl süren gece deneyleri sonucunda ekip, metrekare başına en az 400 milivat mekanik güç elde etti.

BİR ŞEHRİ AYDINLATMAZ AMA SERAYI HAVALANDIRIR

Üretilen enerji büyük ölçekli kullanım için yetersiz kalsa da pratik uygulama alanları oldukça geniş. Testlerde sistem doğrudan bir vantilatörü döndürecek kadar güç üretti. İyi koşullarda bir serayı havalandırmak, küçük bir vantilatör çalıştırmak ya da otonom sensörleri şarj etmek için fazlasıyla yeterli güç sağlıyor.

UC Davis bu buluş için geçici bir patent başvurusunda bulundu.

GÜNDÜZ GÜNEŞ, GECE UZAY

Sistemin en güçlü yanı güneş panelleriyle oluşturduğu sinerji. Gündüz saatlerinde fotovoltaik paneller devreye girerken gece bu motor çalışıyor. Böylece bataryasız ve emisyonsuz kesintisiz bir enerji döngüsü kuruluyor.

Ancak buluştan her iklimde aynı verimi almak mümkün değil. Bulutlar ve su buharı ısının uzaya yayılmasını engellediğinden sistem en verimli sonuçları düşük nemli ve açık gökyüzüne sahip kurak bölgelerde veriyor. Araştırmacılar özellikle Amerika'nın batısındaki yarı kurak alanları ideal kullanım bölgesi olarak işaret ediyor.

MIT araştırmacıları da benzer şekilde gece-gündüz sıcaklık farkını elektriğe dönüştüren sistemler üzerinde çalışıyor. Bu da gece enerjisi alanının bilim dünyasında giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.