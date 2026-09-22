Görme engelli ve alkollü sürücü otoyola çıktı: Yüzlerce kilometre yol yaptı

İngiltere'de görme yetisini neredeyse tamamen kaybeden ve ehliyeti bulunmayan 50 yaşındaki bir adam, partneriyle 4 şişe şarap içtikten sonra izinsiz aldığı otomobille otoyola çıktı. Gece boyunca önündeki bir tırın arka stop lambalarını takip ederek 241 kilometre boyunca yol alan şahıs, polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.

TIRIN STOP LAMBALARINI REHBER YAPTI

Huddersfield kentinde ikamet eden Anthony Hall, yaklaşık 2 yıl önce görme kabiliyetini büyük ölçüde yitirdi. Hayatı boyunca otomobil tamiri işleriyle uğraştığı için sürüş mekaniğini iyi bilen şahıs, karanlıkta sadece ışıkları seçebildiği için yolda rastladığı bir tırın peşine takıldı. Yolculuk sırasında bir akaryakıt istasyonuna uğrayan ve görevlilerin yardımıyla yakıt alan Hall, görme engelini ve alkollü durumunu personele fark ettirmedi.

POLİS SAVRULAN ARACI DURDURDU

İskoçya güzergahındaki M6 otoyolunda şeritler arasında kontrolsüzce savrulan ve emniyet şeridine taşan araç, devriye gezen trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekipleri, 29 Haziran gecesi sabaha karşı Carlisle yakınlarında operasyon yaparak aracı güvenli bir noktada durdurdu. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı bu tehlikeli yolculuk emniyet güçleri tarafından büyük bir şans olarak değerlendirildi.

HAPİS CEZASI 18 AY ERTELENDİ

Duruşmada söz alan savunma avukatı, müvekkilinin ilişki problemleri ve maddi çıkmazlar sebebiyle derin bir buhran yaşayarak kaçma girişiminde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Ehliyetsiz, sigortasız ve alkollü araç kullanma suçlarını kabul eden sanığa mahkeme heyeti tarafından 36 hafta hapis cezası verildi. Cezayı 18 ay süreyle erteleyen hakim, sanığın 90 gün boyunca alkolden uzak durmasına ve rehabilitasyon sürecine katılmasına karar verdi.