Ünlü sporcu alkollü araç kullanırken yakalandı: Ehliyetine 5 yıl el konuldu

ABD’nin Florida eyaletinde mahkeme, 15 kez “major” turnuva şampiyonu olan ünlü golfçü Tiger Woods’un ehliyetine 5 yıl süreyle el konulmasına karar verdi. Woods ayrıca 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

KAZA SONRASI 5 YIL ARAÇ KULLANAMAYACAK

Ülke basınında yer alan haberlere göre Woods, mart ayında aracının takla atmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle ceza aldı. Florida’da yaşanan kazanın ardından Woods ile avukatları ve mahkeme arasında anlaşmaya varıldı.

Bu anlaşma kapsamında ünlü golfçü, 5 yıl süreyle araç kullanmaktan men edildi ve 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

SUÇLAMA DAHA HAFİF BİR SUÇLA DEĞİŞTİRİLDİ

Florida’daki Martin İlçe Adliyesinde görülen duruşmada kendini savunan Woods, hakkındaki “alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma” suçlamasının daha hafif bir suçlama olan “dikkatsiz araç kullanma”ya çevrilmesini sağladı.

Ancak bu değişiklik, Woods’un ehliyetine 5 yıl süreyle el konulmasına engel olmadı. Haberlerde ayrıca Woods’un uyuşturucu testi yaptırmayı reddetmesiyle ilgili ayrı bir suçlamayı da anlaşma yoluyla çözüme kavuşturduğu belirtildi.

PROFESYONEL GOLF KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ

Woods, 27 Mart’ta geçirdiği kazanın ardından tedavi görmek ve sağlığına odaklanmak amacıyla profesyonel golf kariyerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu.

Birçok kez dünya golf şampiyonu olan ABD’li sporcu, kariyeri boyunca 15 “major” turnuva şampiyonluğu elde etti.

2021’DE DE AĞIR BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

Tiger Woods, Şubat 2021’de de Los Angeles bölgesinde bir trafik kazası geçirmişti. Aracının takla attığı kazada Woods’un sağ bacağında ve ayak bileğinde ağır hasar meydana gelmiş, ünlü golfçünün birden fazla ameliyat geçirmesi gerekmişti. (AA)