Gece yarısı telefonu Ortadoğu’yu hareketlendirdi: Trump ve Netanyahu "bir kararın eşiğinde"

Ortadoğu’da İran gerilimi yeni bir aşamaya taşınırken, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, iki lider dün gece kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Haberde, görüşmenin “oldukça uzun ve dramatik” geçtiği belirtilirken, Trump ve Netanyahu’nun İran konusunda “önemli bir kararın eşiğinde” olduğu öne sürüldü.

Söz konusu temasın, son günlerde gündeme gelen “ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planı” iddialarının gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

SALDIRILARI ERTELEME KARARI

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran’a yönelik planlanan saldırıları son anda erteleme kararı aldığını söylemişti. Trump, operasyonun başlamasına yaklaşık bir saat kala Körfez ülkelerinden gelen talepler üzerine saldırının birkaç günlüğüne durdurulduğunu ifade etti.

İran yönetimine sınırlı bir süre tanıdığını belirten Trump, Tahran ile bir anlaşmaya varılması için “iki-üç günlük kritik bir zaman dilimi” bulunduğunu kaydetti. Sürenin gerekirse hafta başına kadar uzatılabileceğini dile getiren Trump, diplomatik çözüm ihtimalinin hâlâ masada olduğunu vurguladı.

ASKERİ HAREKETLİLİK İDDİASI

Öte yandan uluslararası basında yer alan haberlerde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası askeri operasyonlar için yoğun hazırlık yürüttüğü iddia edildi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik temasların artması, yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri büyüttü.

Washington ve Tel Aviv yönetimlerinden görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.