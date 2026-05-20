F-35 efsanesi çöktü mü? ABD'nin kongre raporu ortalığı karıştırdı, İran'dan yanıt gecikmedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’de hazırlanan bir Kongre raporuna atıfta bulunarak Washington yönetimini hedef aldı.

Arakçi, raporda yer aldığı öne sürülen bilgilere dayanarak, İran ile yaşanan çatışma döneminde ABD’nin önemli sayıda askeri hava aracını kaybettiğini savundu. Paylaşımında "İran'a savaşın başlatılmasından aylar sonra, ABD Kongresi milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybını kabul ediyor. Göklere çıkarılan F-35'i ilk kez düşürenin de güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu doğrulandı. Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek" ifadelerini kullanan bakan, özellikle yüksek maliyetli savaş uçakları ve ikmal tankerlerinin zarar gördüğü iddialarına dikkat çekti.

"ÇATIŞMANIN BEKLENMEDİK SONUÇLARI"

Söz konusu raporun, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’ne bağlı araştırma birimi tarafından hazırlandığı ve çatışma sürecinde toplam 42 hava aracının kaybedildiği yönünde değerlendirmeler içerdiği ifade edildi. Bu kayıplar arasında F-35 Lightning II tipi bir savaş uçağı ile birlikte F-15 tipi jetler ve KC-135 yakıt ikmal uçaklarının da bulunduğu öne sürüldü.

Raporda yer alan iddialar, ABD’nin askeri hava gücüne yönelik dikkat çekici bir tablo ortaya koyarken, İran tarafı bu durumu “çatışmanın beklenmedik sonuçları” olarak değerlendirdi.

İranlı Bakan Arakçi, elde edilen deneyimlerin gelecekteki olası gerilimlerde daha farklı sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, askeri dengelere dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.