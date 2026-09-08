Fransa'de bir müze soygunu daha! Milyonlarca euroluk eserlerle kaçtılar

Fransa’nın dünyaca ünlü empresyonist ressamı Pierre-Auguste Renoir’ın Cagnes-sur-Mer’deki müzesi, sabaha karşı düzenlenen dikkat çekici bir soygunla gündeme geldi. Yerel makamların açıklamasına göre iki şüpheli, 8 Eylül Salı günü saat 06.00’dan hemen önce müzeye girerek dört sanat eserini hedef aldı. Hırsızların, eserleri bulundukları çerçevelerden keserek çıkardığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Müzenin alarmı 05.48’de devreye girdi. İhbarın ardından polis ekipleri yaklaşık beş dakika içinde bölgeye ulaşırken, şüpheliler çoktan kaçmaya başlamıştı. Kentin güvenlik kameraları tarafından tespit edilen iki kişi, polis takibinden kurtulmayı başardı. Kaçış sırasında çaldıkları eserlerden birini düşüren hırsızlar, diğer üç tabloyu yanlarında götürdü. Düşürülen eserin müze bahçesinde bulunduğu bildirildi.

MİLYONLARCA EUROLUK HIRSIZLIK

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğunu açıkladı. Kent yönetimi, olayın yalnızca maddi kayıp olmadığını belirterek soygunu şehrin kültürel mirasına yönelik ciddi bir saldırı olarak nitelendirdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Soygunun gerçekleştiği Renoir Müzesi, ressamın hayatının son dönemini geçirdiği ve 1908’de yerleştiği Les Collettes malikanesinde bulunuyor. Müzenin resmi koleksiyonunda aralarında “Coco lisant”, “Jeune femme au puits” ve “Madame Colonna Romano” gibi Renoir eserlerinin de bulunduğu çok sayıda orijinal tablo yer alıyor.

ÇALINAN ESERLERE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Özellikle “Coco lisant” tablosunun müzenin resmi koleksiyonunda yer aldığı ve 1905 tarihli eserin Musée d’Orsay tarafından Cagnes-sur-Mer’deki Renoir evine bırakıldığı biliniyor. Ancak yetkililer, son soygunda çalınan eserlerin tamamının hangileri olduğunu henüz resmi olarak açıklamadı.

Olay, Avrupa’da son dönemde artan yüksek değerli sanat eseri hırsızlıklarını da yeniden gündeme getirdi. Reuters’ın aktardığına göre Europol, geçtiğimiz ay Avrupa’daki sanat hırsızlıklarında uzman çetelerin yerini daha geçici ve fırsatçı grupların almaya başladığı uyarısında bulunmuştu.