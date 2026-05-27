Fransa’dan Rusya’ya diplomatik tepki: Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kiev’de görev yapan yabancı diplomatik misyon personeline yönelik tahliye çağrısının ardından Rusya’nın Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov’un bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik geniş çaplı saldırılar ve yabancı diplomatlara yönelik tehditlerin ardından bu adımın atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun talimatıyla Meshkov’un bakanlığa çağrıldığı ifade edilirken, Rusya’nın açıklamalarının “kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

Fransız Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Rusya, eylemleriyle her gün uluslararası hukuka karşı duyduğu alaycılığı ve saygısızlığı gözler önüne seriyor” ifadelerine yer verildi.

Paris yönetimi ayrıca Moskova’nın bu tür açıklamalarını “gözdağı verme girişimi” olarak nitelendirirken, bunun Rusya’nın askeri çıkmaz içinde olduğunun göstergesi olduğunu savundu.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi çağrısı yinelenirken, Fransa’nın Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna’ya destek konusunda çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Sergey Lavrov ile Marco Rubio, 25 Mayıs’ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ABD dahil diğer ülkelere diplomatik misyon personeli ve vatandaşlarını Kiev’den tahliye etmeleri yönünde tavsiyede bulunulduğu belirtilmişti. (AA)