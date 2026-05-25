Rusya saldırı hazırlığını ABD'ye bildirdi: Kiev'i tahliye edin

Şubat 2022'den bu yana devam eden Ukrayna savaşı gölgesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov; Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, "Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil halka ve unsurlara yönelik terör saldırılarına karşı, Rus ordusunun Kiev'deki askeri unsurlara yönelik sistematik saldırılar başlatacağı bilgisini" Amerikan tarafına iletti.

SALDIRIYI BİLDİREN RUSYA'DAN "KİEV'İ TAHLİYE EDİN" TAVSİYESİ

Görüşmede, diğer ülkelerle birlikte ABD'ye de diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiye edildi.

Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska Zirvesi'nde Ukrayna krizine ilişkin uzlaşıların sağlandığını anımsatan Lavrov, "Avrupalı elitler ile Kiev yönetiminin, söz konusu uzlaşıları baltaladığını ve bunun üzüntü verici olduğunu" vurguladı.

HÜRMÜZ VE KÜBA ELE ALINDI

İki bakan görüşmede; Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümüne yönelik diplomatik girişimler ve Küba'yla ilgili durum hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

Lavrov ile Rubio, "görüş ayrılıklarına rağmen Rus ve ABD diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışma sürecinin iyileştirilmesine yönelik girişimleri yoğunlaştırma konusunda kararlı olduklarını" kaydetti. (AA)