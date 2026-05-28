Fransa kavruluyor: 14 vilayette turuncu alarm

Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken, Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı.

Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun yüksek hava sıcaklıkları karşısında alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün ilgili bakanlarla toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirmişti.

Avrupa genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. (AA)

