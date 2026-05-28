Fransa kavruluyor: 14 vilayette turuncu alarm
Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken, Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı.
Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.
AVRUPA KAVRULUYOR
Ulusal basında yer alan haberlerde, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun yüksek hava sıcaklıkları karşısında alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün ilgili bakanlarla toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirmişti.
Avrupa genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. (AA)