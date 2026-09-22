"Evlenilecek kadın uzun etekli olmalı" diyen bakana ağzının payını kadın siyasetçiler verdi!

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin kadınların giyim tarzı üzerinden yaptığı açıklamalar ülke siyasetinin gündemine oturdu. Tajani'nin "evlenilecek kadın daha uzun etekli ve daha az gösterişli olmalı" yönündeki sözleri tepki çekerken, muhalif kadın siyasetçiler sosyal medyada mini etekli fotoğraflar paylaşarak bakanı protesto etti.

BBC'nin aktardığına göre tartışma, Tajani'nin 18 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte kadınlar ve erkeklerin eş seçimleri hakkında yaptığı açıklamalarla başladı.

Tajani konuşmasında, "gösterişli kadınların güvenilmez ve sadakatsiz olabileceğini" savundu. Bu nedenle evlilik için "daha uzun etekli" ve "daha az gösterişli" kadınların tercih edilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

"DAHA AZ GÖSTERİŞLİ KADIN DAHA İYİ ANNE OLABİLİR"

Tajani sözlerini bununla da sınırlamadı. "Büyüleyici" güzelliğe sahip bir kadının geçmişte sık sık sevgili değiştirmiş veya partnerlerini aldatmış olabileceğini öne sürdü.

Buna karşılık daha az gösterişli bir kadının daha güvenilir olabileceğini ve "daha iyi bir anne" olabileceğini iddia etti.

İtalyan bakan, açıklamalarını siyasi tercihlerle de ilişkilendirdi. Seçmenlere, "daha uzun etekli, ciddi bir kadını" veya "playboy" olmayan bir erkeği tercih etmeleri çağrısında bulundu. Tajani, merkez sağ siyasetin de bu anlayış doğrultusunda güvenilir olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Tajani'nin konuşmasının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler kısa sürede büyüdü.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren Telefono Rosa, kadınların görünüşü, kıyafetleri ve davranışları üzerinden nasıl olması gerektiğine dair dayatmaların sürmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Muhalefetteki Yeşiller ve Sol İttifakı sözcüsü Fiorella Zabatta ise Tajani'nin sözlerini sert şekilde eleştirdi.

Zabatta, "Tajani onlarca değil binlerce yıl geride kalmış" dedi. Hükümete de dikkat çeken bir çağrıda bulunan Zabatta, kadınların etek boylarını ölçmek yerine öldürülen kadınların sayısına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

MUHALEFETTEN MİNİ ETEKLİ PROTESTO

Tajani'nin sözlerinin ardından muhalefet cephesinden bazı siyasetçiler tepki biçimi olarak mini etekli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Eski Torino Belediye Başkanı ve muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi milletvekili Chiara Appendino da bu isimlerden biri oldu.

Appendino mini etekli fotoğrafının yanında Tajani'ye doğrudan seslenerek, "Tajani, ben 'güvenilir' bir kadın değil miyim? Ben 'iyi bir anne' değil miyim?" diye sordu.

Appendino ayrıca, "2026 yılında bir bakanın daha uzun etekli ve daha az gösterişli bir kadınla evlenmemizi söylemesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Merkez soldaki Demokratik Parti'den Treviglio Belediye Meclis Üyesi Matilde Tura da mini etekli bir fotoğraf paylaşarak tartışmaya katıldı.

Tura, "Kızım olsa ona eteğinin boyuna bakarak kendisini yargılayan birini seçmemesini söylerdim" mesajını paylaştı.

Floransa Belediye Meclisi Üyesi Andrea Ciulli de çoğunluğu kadın siyasetçilerin oluşturduğu bu protestoya farklı bir yöntemle destek verdi. Ciulli, bir fotoğrafına yapay zeka kullanarak etek ekledi.

RENZI DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

İtalya'nın eski Başbakanı ve Yaşayan İtalya Partisi lideri Matteo Renzi de Tajani'yi hedef alan paylaşımlar yaptı.

Renzi, Tajani'nin etekli şekilde gösterildiği görseller paylaşarak "Tajani bir sosyal medya şakasına dönüştü" ifadelerini kullandı.

Ancak tartışma yalnızca Tajani'nin sözleriyle sınırlı kalmadı. 22 Eylül'de televizyon programına katılan yeni kurulan aşırı sağcı Ulusal Gelecek Partisi'nin lideri Roberto Vannacci'nin sözleri tartışmayı daha da büyüttü.

Vannacci, Tajani'nin açıklamalarına ilişkin görüşü sorulduğunda, "Hafif bir soruya hafif şekilde cevap vereceğim: Uzun etekli bir kadın ile kısa etekli bir kadın arasında, eteksiz bir kadını tercih ederim" dedi.

"MAĞARA ADAMLARINDAN BIKTIM"

Demokratik Parti milletvekili Alessia Morani ise hem Tajani'ye hem de Vannacci'ye tepki gösterdi.

Morani, "Bu mağara adamlarından gerçekten bıktım usandım. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

İKTİDAR ORTAĞINDAN TEPKİ

Tajani'nin sözleri yalnızca muhalefet tarafından eleştirilmedi. İktidardaki koalisyonun ortaklarından Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi Susanna Ceccardi de tartışmaya katıldı.

Ceccardi, pazar günü partisinin mitinginde yaptığı konuşmada özellikle etek üzerinden Tajani'ye gönderme yaptı.

"Bugün etek giydim. Belki Tajani'nin hoşuna gitmez" diyen Ceccardi, ardından Lig Partisi'nin kadınların diledikleri gibi giyinme hakkını savunduğunu söyledi.

Ceccardi, Tajani'nin liderliğini yaptığı Haydi İtalya Partisi'nin kurucusu eski Başbakan Silvio Berlusconi'ye de atıfta bulunarak, "Sanırım Silvio Berlusconi de buna katılırdı" dedi.

BAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından Tajani, 21 Eylül'de sözleri nedeniyle özür diledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Tajani, burada yaptığı açıklamada, "Söylediklerimden dolayı incinen olduysa özür dilerim; ancak kadınları incitmek gibi bir niyetim asla olmadı. Hayatım boyunca, ne özel ne de kamusal yaşamımda böyle bir şey yapmadım" dedi.

Ancak Tajani'nin özrüne rağmen "uzun etek" tartışması İtalya'da gündemden düşmedi. Bakanın sözleri üzerinden başlayan tartışma, muhalefetin sosyal medya kampanyalarından iktidar ortağının eleştirilerine ve Vannacci'nin yeni açıklamalarına kadar genişledi.