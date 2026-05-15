Eurovision'daki İsrail depremi durulmuyor! Pedro Sánchez net konuştu

Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail’in katılımı üzerinden büyüyen siyasi kriz nedeniyle Avrupa’da yeni bir ayrışmaya sahne oldu. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya boykot kararı almasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ülkesinin Eurovision’dan resmen çekilme kararını kamuoyuna duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sánchez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ülkesinin kararını duyurarak Eurovision’dan çekilmenin “ilkesel bir duruş” olduğunu vurguladı. Açıklamasında “Bu yıl farklı olacak. Bildiğiniz gibi aylar önce, İspanya Radyo Televizyon Kurumu (RTVE), tutarlı ve ayrıca gerekli olduğuna inandığım bir karar aldı: Adaletsizliğe karşı durmak.

Bu nedenle İspanya, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Çünkü insan haklarına ve uluslararası hukuka olan bağlılığımız, kendisini kültür aracılığıyla da ifade eder. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde festivalden uzaklaştırılmıştı ve İspanya bu kararı desteklemişti. Bu ilkeler İsrail söz konusu olduğunda da uygulanmalıdır; çifte standart olamaz.

İspanya, tam da barışı teşvik etmek, bizi birbirimize yakınlaştırmak ve Avrupa kıtasının çeşitliliğini kutlamak için doğan bu festivale her zaman bağlı kalmıştır. Ancak yasa dışı savaş ve soykırım karşısında sessiz kalmak bir seçenek değildir. Gazze'de ve Lübnan'da olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız. Bu bir tutarlılık, sorumluluk ve insanlık meselesidir.

Ve bu arada, tek biz değiliz. Bu yılki yarışmaya İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya gibi ülkeler de katılmayacak. Festivalden uzaklaşan Avrupa'nın dört bir yanındaki pek çok hayranın desteği de olmayacak.

Bu yıl, bu yüzden farklı olacak, evet. Viyana'da olmayacağız ama bunu tarihin doğru tarafında olmanın verdiği inançla yapacağız.” ifadelerini kullanan İspanya Başbakanı, kültürel organizasyonların da insan hakları ve uluslararası hukuk çerçevesinde tutarlı bir tavır sergilemesi gerektiğini savundu.

TARİHİN EN BÜYÜK BOYKOTU

Birçok ülkenin yarışmadan çekilmesinin ardından yarışma tarihindeki en geniş çaplı siyasi boykotlardan biri yaşandığı ve Avrupa’da en geniş katılım krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Eurovision’un geleceği ve katılımcı ülkeler arasındaki dengelerin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.