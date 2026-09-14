Etna yeniden patladı, hava trafiği durdu! Sicilya’da havalimanı uçuşlara kapatıldı

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nın yeniden yoğun biçimde kül püskürtmesi, bölgedeki hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Yanardağdan yükselen kül bulutları nedeniyle Katanya Havalimanı’nda tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Havalimanı işletmecisi SAC tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Etna’daki volkanik hareketlilik nedeniyle yerel saatle 16.00’ya kadar havalimanına yapılacak tüm iniş ve kalkışların askıya alındığı duyuruldu.

Karar, özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde Sicilya’ya seyahat eden binlerce yolcuyu doğrudan etkiledi. İtalya’nın yolcu trafiği bakımından en yoğun beşinci havalimanı konumundaki Katanya’da seferlerin durdurulması nedeniyle çok sayıda yolcunun havalimanında beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna’da yaşanan patlamalar, Sicilya’daki hava trafiğinde zaman zaman ciddi aksamalara neden oluyor. Ancak bu kez yanardağdan çıkan külün yoğunluğunun olağan seviyelerin üzerine çıkması, uçuş güvenliği açısından önlem alınmasını beraberinde getirdi.

Volkanik kül, uçak motorları ve uçuş güvenliği açısından ciddi risk oluşturabildiğinden, Katanya Havalimanı’nda uçuşların durdurulmasına karar verildi.

Havalimanı ekipleri ise pistlerde biriken külün temizlenmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, pistlerin külden tamamen arındırılması ve uçuş güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. (DHA)

Uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, Etna’daki volkanik hareketliliğin seyri ve pistlerin güvenli hale getirilmesine bağlı olacak.