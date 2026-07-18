Eski bakan ortalığı karıştırdı: Ülkesinde karşı çıktığını yurt dışında yaptı

Almanya siyasetinde uzun yıllardır önemli bir isim olan Jens Spahn ve eşi Daniel Funke, ABD'de bir taşıyıcı annenin yardımıyla çocuk sahibi olduklarını açıkladı. Çiftin bu kararı, Almanya'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Zira taşıyıcı annelik uygulaması, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde açıkça yasaklanmış durumda.

ABD'DE TAŞIYICI ANNEYLE BABA OLDU

Spahn, Alman gazetesi BILD'e yaptığı açıklamada duygularını "Bu duyguyu kelimelerle anlatmak zor. Eşim de ben de baba olduk. Georg artık bizim tüm dünyamız." sözleriyle ifade etti. Çiftin çocuk sahibi olma yönteminin, taşıyıcı annelik olması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ALMANYA'DA TAŞIYICI ANNELİK YASAK

Taşıyıcı annelik, bir kadının başka bir kişi ya da çift adına hamileliği üstlenmesi ve doğum yapması anlamına geliyor ve çoğunlukla ücret karşılığında gerçekleştiriliyor. Spahn'ın mensubu olduğu merkez sağ CDU, bu uygulamanın Almanya'da yasallaştırılmasına uzun süredir karşı çıkıyor. Parti, Şubat 2026'daki federal kongresinde aldığı kararda, etik, hukuki ve pratik gerekçelerle taşıyıcı anneliğin yasak kalması gerektiğini bir kez daha vurgulamıştı. Spahn'ın da o kongrede hazır bulunduğu, o dönemde ise ABD'deki taşıyıcı annenin eşinin çocuğuna hamile olduğu belirtildi.

SPAHN GEÇMİŞTE KARŞI ÇIKMIŞTI

Jens Spahn, siyasi kariyeri boyunca taşıyıcı anneliğe yönelik eleştirel görüşleriyle biliniyor. 2015 yılında GQ dergisine verdiği röportajda, "Eşcinsel bir erkek ve Hristiyan biri olarak 'kiralık rahim' fikrini kişisel olarak kabullenmekte çok zorlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı. 2020 yılında ise muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) taşıyıcı annelik yasalarının esnetilmesine yönelik girişimine Sağlık Bakanı olarak karşı çıkan Spahn, uygulamanın çocukların kimlik gelişimi açısından özel sorunlara yol açabileceğini savunmuştu.

PARTİSİNDEN VE MUHALEFETTEN TEPKİLER

Spahn'ın açıklamalarının ardından hem kendi partisinden hem de muhalefetten eleştiriler geldi. CDU'nun Mecklenburg-Batı Pomeranya Eyalet Başkanı Daniel Peters, Spahn'ın CDU/CSU Meclis Grubu Başkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Peters, Spahn'ın meclis grubu başkanı olarak örnek bir konumda bulunduğunu belirterek, ABD'de taşıyıcı annelik yöntemini kullanmasının Almanya'da yürürlükte olan yasağın etrafından dolaşmak anlamına geldiğini savundu.

CDU Yaşlılar Birliği Başkanı Hubert Hüppe de yaşananlar karşısında şaşkın olduğunu belirterek, siyasetçilerin sahip oldukları güç ve maddi imkanları kullanarak bu yasağı dolanmaması gerektiğini söyledi. Muhalefetteki Sol Parti'nin kadın politikaları sözcüsü Kathrin Gebel ise siyasi ilkelerin özel yaşam için de geçerli olması gerektiğini savundu. Yeşiller Partisi'nin sağlık politikaları sözcüsü Janosch Dahmen de Spahn'ı çifte standart uygulamakla suçlayarak, düzenlemeleri savunan siyasetçilerin bu kuralların neden kendileri için geçerli olmadığını açıklaması gerektiğini dile getirdi.