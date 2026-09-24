Erdoğan ve Trump ABD'de görüşmedi! Nedenini Barrack açıkladı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta, Türkevi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Barrack’ın açıklamalarında S-400 ve F-35 dosyası, Türkiye-ABD savunma işbirliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki ve Washington-Tahran hattındaki görüşmeler öne çıktı.

"TÜRKİYE'YE SON DERECE GÜVENİYORUZ"

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD ile yaşanan anlaşmazlık ve F-35 programına ilişkin son durum sorulan Barrack, sürecin ABD Kongresi’nde ele alındığını söyledi. Barrack, “Kongre bu konuda çalışıyor” diyerek, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ile Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamındaki düzenlemelerin zaman aldığını ifade etti.

Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin önemine de vurgu yapan Barrack, “NATO’nun ikinci büyük müttefiki. Her türlü bölgesel ittifak için Türkiye’ye son derece güveniyoruz” dedi.

Barrack, daha önce Türkiye-ABD savunma ilişkileri için kullandığı “Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliği elzem” ifadesini de yineledi.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Barrack’a, BM Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemekte Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen kısa görüşmenin nasıl geçtiği de soruldu.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Barrack, iki lider arasındaki ilişkiye ilişkin “Harika, liderler olarak birbirlerine inanılmaz saygı duyuyorlar ama daha da önemlisi aralarında bir uyum var” dedi.

Erdoğan ile Trump’ın farklı kültürlerden gelmelerine rağmen birbirlerine birçok açıdan benzediğini söyleyen Barrack, bunun iki ülke arasındaki ilişkilere de yansıdığını belirterek, “Bu yüzden, iki ülke arasında benim için işleri çok kolaylaştırıyorlar, çünkü çok iyi ve etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ABD açısından zor dönemlerde sergilediği tutuma da değinen Barrack, “(Böyle zamanlarda) gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız ve Türkiye Amerika'nın büyük bir dostu oldu” diye konuştu.

“İKİ LİDER BİRBİRLERİYLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR”

Erdoğan ve Trump’ın BM haftasında neden ayrıca bir ikili görüşme gerçekleştirmediği sorusunu da yanıtlayan Barrack, iki liderin bölgedeki gelişmeler nedeniyle zaten sık sık temas halinde olduğunu söyledi.

Barrack, “Bölgedeki bu karışıklık ve hassasiyetin ortasında zaten sık sık görüşüyorlar. Bu yüzden ele alınacak çok fazla yeni konu yoktu. Bu sürekli devam eden bir durum” dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna ise Barrack oldukça olumlu bir yanıt verdi. “Hiç bu kadar iyi olmamıştı. İki lider birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Birbirlerini seviyorlar, bu da gerçekten yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ: BENCE HERKES HAZIR

Barrack, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Washington ile Tahran arasında barış ve iletişim yönünde adımlar atıldığını belirten Barrack, “Daha fazla görüşme yapıyoruz ki bu da hepimiz için doğru olan şey” dedi.

Türkiye’nin ABD-İran arasındaki süreçte oynadığı role de dikkat çeken Barrack, “Türkiye bu süreçte çok etkili oldu, her iki tarafla da harika bir ilişkiye sahipler ve kültürü anlıyorlar, bu yüzden umutluyuz. Ama bu bir süreç, sadece bir olay değil” diye konuştu.

Savaşın sona erdirilmesi konusunda iyimser olunması gerektiğini belirten Barrack, “Başka seçeneğimiz yok. Bence herkes hazır. Bölge hazır. Amerika barışa yardım etmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Barrack’ın açıklamaları, S-400 ve F-35 dosyasının yanı sıra Ankara-Washington ilişkilerinde savunma işbirliği ve Erdoğan-Trump arasındaki doğrudan iletişimin ABD tarafından önemsendiğine işaret etti. (AA)