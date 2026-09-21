Tom Barrack'tan S400 sözleri: Kritik bir sorun değil

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, CNN Türk'e konuştu. Türkiye ve ABD ilişkilerinin olumlu şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Barrack, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında da iyi bir iletişim olduğunu söyledi.

Büyükelçi Barrack'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak. İletişimimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. CATSA ile ilgili kongre süreci devam ediyor. Savunma ve silah altyapısı çok değişti.

S400 VURGUSU

Rus sisteminin kullanımı ABD sistemi ile kesinlikle uyumlu değildir. Kongrenin S400 sorununu nasıl çözeceği üzere çalışması lazım. Bu çok kritik bir sorun değil iki ülke için.

İlişkimizde hiçbir parazit yok. Türkiye'nin savunma sanayisi çok güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasında arasında iyi bir uyum var" (CNN Türk)