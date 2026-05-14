Dünyanın kilitlendiği görüşme sonrası Trump’tan sürpriz hamle! Şi Cinping’i Beyaz Saray’a davet etti

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirilen temasların beklentilerin ötesinde geçtiğini söyledi. Gün boyunca yapılan görüşmelerin “son derece verimli” olduğunu ifade eden Trump, iki ülke arasında yeni bir iş birliği zemininin oluşabileceği mesajını verdi.

Konuşmasında Çin heyetine teşekkür eden Trump, Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, küresel istikrar açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Trump, “Bugün burada kurduğumuz diyalog geleceği şekillendirebilir. ABD ile Çin birlikte hareket ettiğinde ortaya çok büyük fırsatlar çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

"ÇİN VE AMERİKAN HALKININ ÇOK ORTAK YÖNÜ VAR"

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Trump’ın Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan’a yaptığı resmi davet oldu. ABD Başkanı, “24 Eylül’de sizi Beyaz Saray’da ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Bu özel buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Trump ayrıca iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan bağların karşılıklı saygı temelinde büyüdüğünü belirterek, Amerikan ve Çin halklarının düşündüğünden çok daha fazla ortak noktası bulunduğunu söyledi.

ORTAKLIK MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de yaptığı konuşmada ABD ile ilişkilerin küresel dengeler açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Şi, “Çin’in yeniden yükselişi ile ABD’nin yeniden büyük olma hedefi birbiriyle çatışmak zorunda değil. Tam tersine, birbirimizin başarısına katkı sağlayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin rekabet yerine ortaklık anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini söyleyen Şi, “İşbirliği iki tarafı da güçlendirir, çatışma ise her iki ülkeye de zarar verir. Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

KADEH KALDIRDI

Pekin'deki Halk Salonu'nda Trump adına verilen ziyafette kürsüye çıkan ve ABD ile Çin halkları arasındaki zengin ve kalıcı bağlar onuruna kadeh kaldıran Trump iki ülke arasındaki diyaloğu "çok özel bir ilişki" olarak tanımladı.

Çin heyetiyle son derece olumlu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump "Amerikan ve Çin halkları arasındaki zengin ve kalıcı bağlar adına kadehimi kaldırmak ve bu sarsılmaz dostluk şerefine bir kadeh kaldırmayı teklif etmek istiyorum" dedi ve içkisinden bir yudum aldı.

ÇİN-ABD İLİŞKİSİNDE YENİ SÜREÇ

Şi ayrıca tarafların uluslararası krizler, bölgesel gelişmeler ve stratejik denge konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesinin yalnızca iki ülke için değil tüm dünya için kritik olduğunu söyledi.

Pekin’de verilen mesajlar, son dönemde gerilimlerin gölgesinde ilerleyen ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir diplomatik sürecin başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.