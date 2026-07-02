Dünyanın en ünlü binasının tepesinde protesto gibi evlilik teklifi geldi!

Angela Nikolau (33) ve Ivan Beerkus (32), Empire State binasının halka kapalı 103. katında bulunan bir bakım kapağından sızarak binanın tepesindeki 61 metrelik telekomünikasyon antenine tırmandı.

Çift, zirvede geçirdikleri 10 dakika boyunca cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak takipçilerini anlık haberdar etti.

Antenin tepine ulaşan ikili önce pankartı açtı. Siyah zemin üzerine beyaz harflerle yazılan "Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde dünya barışı tanıyacaktır" mesajı, yüzlerce metre yüksekten New York siluetine karışırken Beerkus cebinden çıkardığı yüzükle Nikolau'ya evlilik teklifinde bulundu.

BEŞ AYRI SUÇLA YARGILANACAKLAR

Evlilik teklifi sonrasında çift New York Polisi tarafından gözaltına alındı. Savcılık haneye tecavüz, tedbirsiz tehlikeye atma, mala zarar verme, mülke izinsiz girme ve asayişi bozma olmak üzere beş ayrı suçlama hazırladı. Soruşturmanın odağında ise çiftin halka açık olan 102. kattan, halka kapalı olan 103. kat anasıl geçtiği oldu.

BİNA YÖNETİMİNDEN İRONİK YANIT GELDİ

Empire State Binası sözcüsü, olayın kimse için tehlike oluşturmadığını belirtirken sözlerini ilginç bir notla kapattı. Sözcü, "Dünyanın En Ünlü Binası'nın tepesinde yer alan gözlem terasının en unutulmaz evlilik teklifleri için uygun olduğunu" vurguladı.

GÖKLERDE YÜRÜYEN ÇİFT

Nikolau ve Beerkus, gökdelenlere yaptıkları ekipmansız tırmanışları ile sosyal medyada tanınıyor. İkilinin hikayesi 2024'te Skywalkers: A Love Story adıyla belgesele de taşındı.