Dünyanın en sıcak 5 noktası: Yer yüzünde cehennemi yaşatıyor

Küresel ısınmayla birlikte sıcaklık rekorları her yıl yeniden yazılıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü verileri, NASA uydu tahminleri ve güncel araştırmalardan yola çıkarak gezegenin en çok kavrulan 5 noktasını derledik.

Kapalı çöl vadilerinden ıssız platolara uzanan bu coğrafyalarda termometreler insan bedeninin dayanma sınırını çoktan aşıyor. Üstelik uzmanlar, resmi istasyonların azlığı nedeniyle birçok ekstrem değerin kayıt altına bile alınamadığını belirtiyor.

1. DEATH VALLEY (ÖLÜM VADİSİ) - ABD: 56,7 DERECE

Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi, dünya tarihinin resmi olarak tescillenmiş en yüksek hava sıcaklığını elinde tutuyor. 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ölçülen vadide temmuz ayı öğleden sonra ortalaması bile 47 dereceyi buluyor. Etrafı kayalık çıkıntılarla çevrili bu kapalı vadi yapısı, ısıyı hapsetmesiyle biliniyor.

2. LUT ÇÖLÜ - İRAN: TAHMİNEN 54 DERECE

İran'ın güneydoğusundaki Lut Çölü'nde resmi meteoroloji istasyonu bulunmuyor. NASA'nın uydu verileri bölgedeki hava sıcaklığının 54 dereceye ulaştığını tahmin ediyor. Ulaşılması son derece güç olan çölün zemin sıcaklığı ise çok daha yüksek değerlere çıkıyor. Ancak sıcaklık rekorlarında zemin değil, yerden belirli bir yükseklikteki gölge hava sıcaklığı esas alınıyor.

3. QUEENSLAND - AVUSTRALYA: 53,1 DERECE (TARTIŞMALI)

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Cloncurry kasabasında 1889'da 53,1 derece ölçüldü. Ancak ölçüm aletlerinin günümüz standartlarına uymaması nedeniyle Dünya Meteoroloji Örgütü bu rekoru tanımıyor. Buna rağmen bölgede aralık ve ocak aylarında 48-49 derece sıcaklıklar rutin olarak görülüyor.

4. TURFAN HAVZASI - ÇİN: 52 DERECE

Çin'in kuzeybatısındaki ultra kurak Turfan Havzası'nda 16 Temmuz 2023'te Sanbao kasabasında 52 derece kaydedildi. Bölgede her yıl 45-50 derece arası sıcaklıklar normal kabul ediliyor. Bu ölçüm, yakın tarihteki en yüksek resmi kayıtlardan biri.

5. EL AZİZİA - LİBYA: TAHMİNEN 51 DERECE

Libya'nın El Azizia kasabasında sıcaklık 13 Eylül 1922'de 58 derece ölçüldü ve uzun yıllar dünyanın en sıcak noktası olarak kabul edildi. Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü bu ölçümü, cihazda 7 derecelik sapma tespit ederek iptal etti. Bölgenin gerçek en yüksek sıcaklığının 51 derece civarında olduğu tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE REKOR 50,5 DERECE

Türkiye'nin tüm zamanlar sıcaklık rekoru 25 Temmuz 2025'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre o gün termometreler 50,5 dereceyi gösterdi.

Önceki rekor, 15 Ağustos 2023'te Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçülen 49,5 dereceydi. Güneydoğu Anadolu'da yaz aylarında 45-50 derece aralığının giderek sıklaşması, Türkiye'nin de küresel ısınmanın etkilerini doğrudan yaşadığını gösteriyor.

KAYITLARA GİREMEYEN SICAKLIKLAR

Büyük Sahra, Gobi ve Sonoran çölleri gibi devasa ıssız alanlarda resmi meteoroloji istasyonu sayısı son derece az. Bu nedenle dünya üzerindeki pek çok aşırı sıcaklık değerinin kaydedilemeden gözden kaçtığı kesin kabul ediliyor. Uyduların ölçtüğü zemin sıcaklığı çöllerde 70-80 dereceyi bulabiliyor ancak bu veriler resmi hava sıcaklığı rekorlarında dikkate alınmıyor.