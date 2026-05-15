Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Görülmemiş doğa olayları ve 'Süper El Nino' geliyor!

Dünyadaki hava dengesini bozan meteorolojik olaylar, Türkiye'ye doğru yaklaşıyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki döneme ilişkin çarpıcı uyarılarda bulunarak, geçmiş yıllardan çok daha güçlü bir "Süper El Nino" dalgasının yaklaştığını, "El Nino geliyor ama El Nino'nun da süperi geliyor" ifadeleriyle belirtti.

Doğal afetlerin bu yıl daha sık ve şiddetli görüleceğini vurgulayan Şen, temmuz ayı itibarıyla başlayacak sürecin sonbahar ve kış aylarını da kapsayacağını ifade etti.

"YAZIN AŞIRI SICAKLAR, SONBAHARDA SELLER KAPIDA"

Süper El Nino'nun etkilerinin mevsimlere göre değişiklik göstereceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, CNNTürk'e konuşarak şu öngörülerde bulundu:

Bu sene doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak. 1997'de bir defa 'Süper El Nino' olmuştu. Ondan da daha kuvvetli bir Süper El Nino geliyor. El Nino geliyor ama El Nino'nun da süperi geliyor. Ama El Nino daha başlamadı. Şu anda El Nino temmuz ayından itibaren başlayacak ve önümüzdeki sonbaharı da içine alacak. Özellikle sonbahar aylarında ve kışa doğru yaklaşan aylarda taşkınlar, aşırı yağışlar, seller ön plana çıkacak. Ama yazın ikinci ayından itibaren yani temmuz, ağustos hatta eylül ayında da aşırı sıcaklar, sıcak hava dalgaları peş peşe gelecek. Hani şimdiye kadar olanlardan tabii biraz daha tehlikeli bir dalga olacak. Bunlar insan sağlığı açısından ön plana çıkacak.

İSTANBUL'DA YENİ SICAKLIK REKORU BEKLENİYOR

Doğu Pasifik'teki deniz yüzey sıcaklığının artmasıyla tetiklenen bu küresel meteorolojik olayın, İstanbul'da da tarihi seviyelere yol açabileceği belirtildi. Kentte termometrelerin 40 dereceyi aşabileceğine dikkat çeken Şen, "İstanbul'da 2010 yılında 40.3 derece ile rekor kırılmıştı. Bu sene bu rekorun geçileceğini öngörüyoruz" dedi.

"AŞIRI YAĞIŞLAR KURAKLIĞI DA BERABERİNDE GETİRİYOR"

Şiddetli yağışların kuraklığı engellemediğini de ekleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

Süper El Nino Doğu Pasifik'teki deniz yüzey sıcaklığının ısınmasından kaynaklanan bir makro ölçekli meteorolojik olay. Ama bu makro ölçekli meteorolojik olay dünyanın her tarafında etkisi oluyor. Etkisi ne? Söylediğimiz gibi meteorolojik karakterli doğal afetlerin artışını, frekansının artışını, geliş yollarını değiştiriyor. Bunun yanında kuraklığı da beraberinde getiriyor. Diyeceksiniz ki, hem seller olacak hem aşırı yağışlar olacak. Kuraklık nedir? Esasında sel ve aşırı yağış bir kuraklık demektir. Çünkü aşırı yağışlarda şiddetli yağışlarda, yüzeysel akışlarla akıp gidiyor sular, toplayamıyorsunuz." diye anlattı.

NİSAN AYI BİLANÇOSU TEHLİKEYİ DOĞRULUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri de hava olaylarındaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Nisan ayında Türkiye genelinde toplam 148 şiddetli meteorolojik olay yaşandı.148 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 60 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.

Nisan ayında meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu ve heyelan 25'er vakayla ikinci sırada yerini aldı. Bunları 17 olayla fırtına takip etti. Ülke genelinde aynı dönemde 7 kuvvetli kar, 4 yıldırım düşmesi, 4 don, 4 çığ ve 2 hortum olayı da kayıtlara geçti. Veriler, mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli yağışların meteorolojik afet riskini artırdığını gösterdi.