Dünya Kupası fırsata dönüştü! Evlerinin bahçesini otoparka çevirip servet kazanıyorlar

2026 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi şehirlerde sadece turizm ve ticareti değil, mahalle sakinlerinin gelirini de artıran ilginç bir ekonomik hareketlilik yarattı. Maçların oynandığı stadyumların çevresinde yaşayan çok sayıda kişi, evlerinin bahçelerini ve özel otopark alanlarını araçlarıyla maça gelen taraftarlara kiralayarak ek kazanç sağlamaya başladı.

Resmi otoparkların sınırlı kapasitesi ve yüksek ücretleri nedeniyle taraftarlar alternatif park alanlarına yönelirken, stadyum çevresindeki ev sahipleri de bu talebi fırsata çevirdi. Grup maçları ile eleme turlarında özel alanlarda park etmenin bedeli 50 ila 100 dolar arasında değişirken, New York'ta oynanacak Dünya Kupası finalinde stadyuma yakın konumdaki evlerin 300 ila 500 dolar arasında ücret talep etmesi bekleniyor.

EV SAHİPLERİ BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

Los Angeles'ta oynanan karşılaşmalar öncesinde stadyum çevresindeki sokaklarda dikkat çekici görüntüler oluştu. Birçok ev sahibi bahçelerinin önüne "Parking" yazılı tabelalar yerleştirirken, bazıları ise ellerindeki yönlendirme tabelalarıyla yoldan geçen sürücüleri kendi otoparklarına çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

"HERKES KAZANIYOR"

Stadyuma yakın bölgede yaşayan ev sahiplerinden Norie, maç günlerinin mahalle halkı için önemli bir gelir kaynağına dönüştüğünü belirterek, taraftarların resmi otoparklara göre daha uygun fiyatlı seçenek aradığını söyledi. Norie, stadyum otoparklarında araç park etmenin yaklaşık 100 doları bulabildiğini belirterek, "Maç zamanları bizim için her zaman iyi geçiyor. Çok sayıda taraftar geliyor. Bu durum hem bizim hem de komşularımız için kazanç sağlıyor. Stadyumda park yeri bulmak da oldukça zor. Biz daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyoruz. Böylece herkes kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir başka ev sahibi Neno Emmanuel ise evlerinin stadyuma çok yakın olduğunu belirterek, bahçelerinde aynı anda 20 araca kadar park imkanı sunduklarını söyledi. Emmanuel, araç başına 50 dolar ücret aldıklarını ve Dünya Kupası boyunca yoğun talep gördüklerini dile getirdi.

ÖZEL OTOPARK ÜCRETLERİ REKOR KIRACAK

Dünya Kupası'nın oluşturduğu yoğun taraftar trafiği, stadyum çevresindeki mahallelerde resmi olmayan ancak yaygın şekilde uygulanan bu park hizmetini, turnuvanın dikkat çeken ekonomik yanlarından biri haline getirdi. Özellikle final karşılaşması öncesinde artacak ziyaretçi sayısıyla birlikte özel otopark ücretlerinin de rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. (AA)