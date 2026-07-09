Doktorlar bile çözemedi! Aynı rafting turuna katılan turistleri gizemli hastalık vurdu

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon Milli Parkı, bu kez doğal güzellikleriyle değil, nedeni henüz belirlenemeyen hastalık vakalarıyla gündemde. Colorado Nehri üzerinde gerçekleştirilen iki farklı rafting turuna katılan turistlerde benzer belirtilerin ortaya çıkması üzerine ABD Ulusal Park Servisi (NPS) kapsamlı bir halk sağlığı soruşturması başlattı. Uzmanlar, vakaların ortak bir çevresel etkenden ya da hayvan kaynaklı bir bulaştan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde çalışıyor.

RAFTING GEZİSİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın başlamasına neden olan ilk vakalardan biri, Utah Eyalet Üniversitesi Engelliler Merkezi İcra Direktörü Matthew Wappett oldu. Haziran ayının başında katıldığı rafting gezisinden yaklaşık üç gün sonra dizinde şişlik, yüksek ateş, yoğun kemik ve eklem ağrıları yaşayan Wappett, acil servise kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde doktorlar stafilokok enfeksiyonundan şüphelenerek güçlü antibiyotik tedavisine başladı. Ancak yapılan kan ve sıvı kültürlerinde bu tanıyı doğrulayacak herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Tedavi sonrasında dizindeki şişlik gerilese de yüksek ateş ile kas ve eklem ağrıları devam eden Wappett'e daha sonra zatürre teşhisi konuldu. Yaşadıklarının ardından sosyal medya üzerinden aynı dönemde rafting yapan diğer katılımcılarla iletişime geçen Wappett, en az beş kişinin daha benzer sağlık sorunları geçirdiğini belirledi.

BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ

Araştırmayı yakından takip eden Biothreats Emergence, Analysis and Communications Network (BEACON) da Colorado Nehri'nde düzenlenen iki ayrı rafting grubunda dikkat çeken hastalık kümelenmeleri tespit edildiğini açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre, 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk turda yer alan 16 kişiden dördü dönüşlerinin ardından hastalandı.

Hastalarda yüksek ateş, titreme, halsizlik, kas güçsüzlüğü ve giderek şiddetlenen kas ağrıları görüldü. Bazı vakalarda tablo daha ağır seyretti. Bir kişinin doktor muayenesi sırasında kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca bazı hastalarda akciğerlerde sıvı birikmesi, bacaklarda döküntü ile morarma gibi ek bulgular da kaydedildi.

HASTALIĞIN NEDENİ BULUNAMADI

ABD Ulusal Park Servisi, soruşturmanın sürdüğünü belirterek hastalığın kesin tanısı, yayılımı ve kaynağı konusunda henüz net bir sonuca ulaşılamadığını açıkladı. Kurum, laboratuvar incelemeleri ve epidemiyolojik araştırmalar tamamlandıktan sonra kamuoyuna ayrıntılı bilgi verileceğini duyurdu.

Bilim insanları ise farklı olasılıkları değerlendiriyor. Üzerinde durulan senaryolardan biri, toprakta bulunan mantar sporlarının solunmasıyla gelişen ve zatürreye benzer belirtiler oluşturabilen Vadi Ateşi (Valley Fever). Bir diğer güçlü ihtimal ise özellikle nehir ve tatlı suyla temas eden kişilerde görülebilen, Leptospira bakterisinin neden olduğu leptospiroz enfeksiyonu. Bu hastalık kirli suyla temas sonucu bulaşabiliyor ve ateşten kas ağrılarına kadar geniş bir belirti yelpazesi oluşturabiliyor.

TESADÜF DEĞİL

BEACON uzmanları, birbirinden bağımsız iki turist grubunda yalnızca beş hafta içinde benzer belirtilerle vakaların görülmesinin tesadüf olma ihtimalini düşük değerlendirdi. Kuruma göre bu durum, ortak bir çevresel maruziyetin ya da hayvan kaynaklı bir bulaş zincirinin bulunabileceğine işaret ediyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer ayrıntı ise hastalarda mide-bağırsak sistemi şikayetlerinin neredeyse hiç görülmemesi oldu. Buna karşılık ateş, kas-iskelet sistemi bulguları ve akciğer belirtilerinin ön planda yer alması nedeniyle araştırmalar özellikle solunum yoluyla bulaşabilen hastalıklar, çevresel etkenler ve yabani hayvanlardan insanlara geçebilecek enfeksiyonlar üzerinde yoğunlaştırıldı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yapılacak laboratuvar analizleriyle hastalığın gerçek nedenini ortaya çıkarması bekleniyor.