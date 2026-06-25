Avrupa'da Ebola krizi büyüyor! Temaslılar karantinaya alındı

Fransa'da tespit edilen Ebola vakasının ardından sağlık makamları alarma geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinden dönen bir doktorda Ebola virüsünün belirlenmesi üzerine, doktorla temas ettiği değerlendirilen 5 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

HASTALIĞIN İLK EVRESİNDEYDİ

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, Ebola teşhisi konulan kişinin uzun yıllardır sahada görev yapan deneyimli bir doktor olduğunu söyledi. Bakan Rist, doktorun Fransa'ya dönüş yolculuğu sırasında hastalığın henüz erken evresinde bulunduğunu ve uçağa bindiği sırada herhangi bir belirti göstermediğini ifade etti.

Yetkililerin değerlendirmesine göre doktor, uçuş öncesinde bulaştırıcılık aşamasında değildi. Ancak yolculuk sırasında baş ağrısı şikayeti yaşayan doktor, sağlık durumunu mürettebat ve ilgili birimlerle paylaştı. Bunun üzerine uçak iniş yaptıktan sonra sağlık ekipleri tarafından karşılanan doktor doğrudan hastaneye sevk edildi.

TEMASLI 5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Tedavi ve gözlem altına alınan doktor için 21 günlük karantina süreci başlatılırken, Fransız sağlık otoriteleri olası temas zincirini de incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda doktorla yakın temasta bulunmuş olabileceği değerlendirilen 5 kişi tespit edildi. Söz konusu kişiler de herhangi bir riskin önüne geçilmesi amacıyla karantinaya alınarak takip altına alındı.

"KONTROL ALTINDA" AÇIKLAMASI

Fransa Sağlık Bakanlığı bir gün önce yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen doktorda Ebola virüsünün doğrulandığını duyurmuştu. Açıklamada, mevcut dönemde Fransa'da görülen ilk Ebola vakası olduğu belirtilirken, hükümetin gelişmeleri yakından izlediği kaydedildi.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun süreci anbean takip ettiği aktarılırken, Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon da kamuoyuna yaptığı açıklamada salgın riskinin kontrol altında olduğunu ve sağlık sisteminin gerekli tüm önlemleri aldığını vurguladı.

TEDAVİSİ YOK

Öte yandan virüsün kaynağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgın endişesi sürüyor. Ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçmesinin ardından 15 Mayıs'ta resmi olarak Ebola salgını ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti. Sağlık uzmanları, mevcut salgının nadir görülen "Bundibugyo" türü Ebola virüsünden kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, bu varyanta karşı şu ana kadar onaylanmış özel bir tedavi yöntemi ya da aşının bulunmadığını ifade etti.

Fransız makamları, karantinaya alınan kişilerin sağlık durumlarının düzenli olarak takip edildiğini ve şu ana kadar yeni bir vaka tespit edilmediğini bildirirken, olası yayılım riskine karşı temaslı taramalarının sürdüğünü açıkladı.